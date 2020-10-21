Balkan üçüncüsü 16 yaşındaki milli atletin hedefi 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya - Son Dakika

Balkan üçüncüsü 16 yaşındaki milli atletin hedefi 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya

21.10.2020 12:49

Romanya'da 19-20 Eylül'de gerçekleştirilen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede üçüncü olan 16 yaşındaki milli sporcu Nevin İnce, 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Romanya'da 19-20 Eylül'de gerçekleştirilen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede üçüncü olan 16 yaşındaki milli sporcu Nevin İnce, 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Van'da katıldığı atletizm seçmelerinde milli takım antrenörü Münir Akkoyun tarafından yeteneği keşfedilen lise öğrencisi Nevin İnce, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkati çekti.

Antrenörlerinin gözetiminde uyguladığı yoğun antrenman programı sayesinde kısa sürede büyük başarılar elde eden ve şu ana kadar 25 madalya kazanan genç atlet, 37 günde 16 yarışa katılarak önemli bir istatistiğe imza attı.

En son Romanya'nın Cluj kentinde 19-20 Eylül'de düzenlenen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede kendisinden yaşça büyük sporcuları geçerek üçüncü olan Nevin İnce, hedefini 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya olarak belirledi.

"Başarılarımın devamı gelecek"

Nevin İnce, AA muhabirine, yeni başarılara imza atarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de evde antrenman yaparak yarışlara hazırlandığını anlatan milli atlet, şunları kaydetti:

"Ders çıkışlarında stada geliyorum. Antrenörümün verdiği günlük programa göre çalışıyorum. Balkan Şampiyonası'nda kendimden yaşça büyük sporcularla yarışarak üçüncü oldum. Avrupa şampiyonaları ile 2024 Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, altın madalya kazanmak istiyorum. Orada bayrağımızı dalgalandırmayı ve İstiklal Marşı'mızı okutmayı hedefliyorum. Bunun için çalışmalarımıza başladık. Milli tekvandocu Nur Tatar Askari gibi iyi bir sporcu olmak ve ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum."

Atletizme başladığı günden bu yana ailesinden, öğretmenlerinden büyük destek aldığını belirten Nevin İnce, "Elde ettiğim başarıların devam etmesi için mücadele edeceğim. Başarılarımın devamının geleceğine inanıyorum. Bana ümit veren ve sürekli yanımda olan aileme, antrenörlerime teşekkür ederim." diye konuştu.

İnanç: "Başarı çıtasını yukarı taşıyan sporcularımız var"

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise son yıllarda Van'da yetişen başarılı sporcuların uluslararası organizasyonlarda aldıkları madalyalarla kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Spor branşlarında başarı çıtasını yükseltmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan İnanç, şunları söyledi:

"Atletizmde Mahsum Değer ve Nevin İnce yalnız değil. Başarı çıtasını her daim yukarı taşıyan başka sporcularımız da var. Milli takıma kazandırdığımız onlarca sporcumuz var. Her sporcumuz ülkemizin başarısını daha ileriye taşımak için mücadele veriyor. Bu başarılarda emeği olan tüm antrenör arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Nevin kızımız Romanya'da düzenlenen, üst düzey sporcuların katıldığı Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda kategorisinde kendisinden yaşça büyük sporcuları geçerek üçüncü oldu ve bize ayrı bir mutluluk yaşattı."

Akkoyun: "37 günde 16 yarışa katıldı"

Antrenör Münir Akkoyun da başarılı sporcular yetiştirip milli takıma kazandırdığı için mutlu olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

"Kovid-19 sürecinde de kuralları sıkı şekilde uygulayarak antrenmanlarımızı sürdürdük. Nevin İnce, 37 günde 16 yarışa katılarak birçok derece elde etti, yeni rekorlar kırdı. Sporcumuz 16 yaşında olmasına rağmen kendisinden yaşça büyük sporcularla yarışarak bu başarıları elde etti. Emeğinin karşılığını almanın mutluluğu kelimelerle ifade edilmiyor. Sporcularımızın elde ettiği başarılar bizi hem gururlandırıyor hem de duygulandırıyor."

Balkan üçüncüsü 16 yaşındaki milli atletin hedefi 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya
Balkan üçüncüsü 16 yaşındaki milli atletin hedefi 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya
Balkan üçüncüsü 16 yaşındaki milli atletin hedefi 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya
Balkan üçüncüsü 16 yaşındaki milli atletin hedefi 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya

Avrupa Atletizm Şampiyonası, Altın Madalya, Romanya, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balkan üçüncüsü 16 yaşındaki milli atletin hedefi 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Azerbaycan askerleri Zengilan'ın 27 yıl sonra işgalden kurtarılmasını zafer nidalarıyla kutladı 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı         
11:19
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor         
10:27
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 13:07:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkan üçüncüsü 16 yaşındaki milli atletin hedefi 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei