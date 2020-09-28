Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama - Son Dakika

Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama

Romanya'nın Cluj kentinde 19-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü olan Vanlı atlet Nevin İnce, eğitim gördüğü Özel Van Bilim ve Teknoloji Lisesi'nin idareci ve öğretmenleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama, System.String[]

Romanya'nın Cluj kentinde 19-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü olan Vanlı atlet Nevin İnce, eğitim gördüğü Özel Van Bilim ve Teknoloji Lisesi'nin idareci ve öğretmenleri tarafından alkışlarla karşılandı. Okul yönetimi tarafından plaket ve altınla ödüllendirilen 16 yaşındaki İnce, kendisinden 12 yaş büyük sporcularla yarışıp, Balkan üçüncüsü geldiğini, bundan sonraki hedefinin olimpiyatlarda derece yapmak olduğunu söyledi.

Van'ın Edremit ilçesindeki Özel Van Bilim ve Teknoloji Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi Nevin İnce, 1-2 Eylül tarihlerinde 32 sporcunun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen U20 400 metre Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Altın madalya alan İnce, milli takıma seçilerek Romanya'nın Cluj kentinde 19-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'na Türkiye'yi temsilen katıldı. 13 ülkenin katıldığı yarışmada İnce, kadınlarda 400 metrede 55 ve 94'lük derecesiyle bronz madalya kazanarak Balkan üçüncüsü oldu. Bugüne kadar birçok madalya alan İnce, koleksiyonuna yeni madalya ekledi.

"ALKIŞLARLA KARŞILANDI"Büyük başarı elde eden Nevin İnce, okulunda idareci ve öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı. Okulun önünde maskelerini takıp, sosyal mesafeye göre dizilen öğretmenler, milli sporcu İnce'yi okula gelişi sırasında alkışladı. Okulun kurucu müdürü Kenan Sevgin tarafından plaket ve altınla ödüllenderilen İnce, bundan sonraki hedefinin daha büyük başarılar olduğunu dile getirdi."HEDEFİM; 2024 OLİMPİYATLARINDA DERECE ALMAK"Nevin İnce, "Romanya'nın Cluj kentinde yapılan Balkan Atletizm Şampiyonası'ndü üçüncü oldum. Bu başarıyı ülkeme, ilime ve okuluma kazandırdığım için çok mutluyum. Beni destekleyen Sayın Valim başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulumun öğretmenleri beni çok güzel karşıladılar. Bu karşılama beni oldukça mutlu etti. Hedefim, 2024'te yapılacak olan olimpiyatlarda derece almak. İnşallah bu olimpiyatlarda herkese İstiklal Marşı'nı okuturum ve bayrağımı dalgalandırırım" dedi."NEVİN, ÜLKEMİZİ ONURLANDIRMIŞTIR"Milli sporcu Nevin İnce ile gurur duyduklarını söyleyen Kenan Sevgin ise "Nevin kızımız küçük yaştan beri vermiş olduğu emeğinin karşılığını yavaş yavaş almaya başlıyor. Dikkat çeken en belirgin başarısı kendisinden yaşça büyük olanlarla yarışıp önce Türkiye birincisi, daha sonra Balkan üçüncüsü olması. Özelde Vanımızı, genelde de ülkemizi onurlandırmıştır. Kendisine başarılar diliyorum. Her daim onun yanında olacağız" diye konuştu."ÜSTÜN BAŞARISIYLA BİZİ GURURLANDIRDI"

Antrenör Sibel Abalı da öğrencisi Nevin'le gurur duyduklarını ifade ederek, "Gayet başarılı ve azimli bir kız çocuğumuz. Her zaman üstün başarılarıyla bizi gururlandırdı. En son katılmış olduğu müsabakada da üstün bir başarı elde ederek, ülkemizi, ilimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmiştir. Bu konuda emeği geçen başta Sayın Valimiz, il müdürümüz, okulun kurucu müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyatlara kızımı göndermek" şeklinde konuştu.

Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama
Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama

Avrupa Atletizm Şampiyonası, Romanya, Eylül, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı 28 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Astrolog Aysun Koç yorumladı Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi Metrobüste hem maske takmadı hem de sigara içti Salda Gölü'nün "Beyaz Adalar" bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı 70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti "Galatasaray'ı bir tehlike bekliyor" diyen Rıdvan Dilmen, derbisinin en iyisinin Luyindama olduğunu söyledi RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede kısmi seferberlik ilan etti Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede kısmi seferberlik ilan etti         
10:11
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Manchester City, tarihi Leicester yenilgisi sonrası stoper Dias ile anlaştı Manchester City, tarihi Leicester yenilgisi sonrası stoper Dias ile anlaştı         
09:45
Bisiklet süren vatandaş bunu görmeyi beklemiyordu! Genç kadını dövüp kayalıklara attılar Bisiklet süren vatandaş bunu görmeyi beklemiyordu! Genç kadını dövüp kayalıklara attılar         
09:35
Kız çocuğunu istismardan tutuklanan Fatih Nurullah, müritlerine mektup gönderip aileyi suçladı Kız çocuğunu istismardan tutuklanan Fatih Nurullah, müritlerine mektup gönderip aileyi suçladı         
09:22
İstanbul'da reklam tabelasında Hacer'ül Esved'i görenler gözlerine inanamadı İstanbul'da reklam tabelasında Hacer'ül Esved'i görenler gözlerine inanamadı         
09:16
Fatih Terim, kötü ortalar yapan Feghouli'ye sert tepki gösterdi Fatih Terim, kötü ortalar yapan Feghouli'ye sert tepki gösterdi         
09:13
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması bugün başladı İstanbul'da kademeli mesai uygulaması bugün başladı         
07:57
Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankı havaya uçurduğu an Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankı havaya uçurduğu an         
07:47
Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı dakikalarca gözyaşı döktü Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı dakikalarca gözyaşı döktü         
07:30
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Çatışmalarda 550'den fazla Ermeni asker öldürüldü Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Çatışmalarda 550'den fazla Ermeni asker öldürüldü         
01:18
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi         
18:09
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 10:22:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei