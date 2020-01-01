Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı - Son Dakika

Yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle giren Balkan ülkeleri, 2020'yi coşkuyla karşıladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ülkenin adını taşıyan meydanda toplanan binlerce kişi, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasında ikincilik kazanan Sırp sanatçı Zeljko Joksimovic'in şarkıları eşliğinde eğlendi.

Yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri de kutlama alanlarına akın eden Saraybosnalılara görsel şölen yaşattı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, 2020 yılını Hırvat grupların seslendirdiği şarkılar eşliğinde karşılarken, gece yarısında gerçekleştirilen havai fişek gösterisini yoğun ilgiyle izledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da konser veren Lepa Brena ise meclis binası önünde toplanan binlerce kişiye unutulmaz dakikalar yaşattı.

Öte yandan, ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde yeni yıl kutlamaları yapılmadı. Sancak'a bağlı belediyelerden yapılan açıklamalarda, yılbaşı kutlamalarına ayrılan bütçenin ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanılacağı bildirildi.

Kuzey Makedonya'da kutlamaların merkezi başkenti Üsküp'teki "Makedonya" Meydanı oldu. Üsküp Belediyesince söz konusu meydanda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda meydanda toplanan binlerce kişi, Balkanların ünlü şarkıcısı Bosna Hersekli Dino Merlin'in şarkıları eşliğinde eğlendi. Gece yarısında ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da bu vesileyle etkinlikler düzenlendi. İskenderbey Meydanı'nda toplanan Tiranlılar, yeni yılı konserler ve havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki İskenderbey Meydanı'nı dolduran binlerce kişi ise şarkılar eşliğinde yeni yılı kutladı.

Yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri Kosovalılara görsel şölen yaşattı.

Karadağlılar yeni yıla memnuniyetsiz girdi

Karadağ'da "Dini Özgürlükler Yasası"na tepki olarak geçen hafta boyunca düzenlenen protestolar yılbaşı gecesi de devam etti.

Podgorica'daki İsa'nın Diriliş Kilisesi önünde toplanan yüzlerce kişi, Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) temsilcileri ile birlikte şehrin sokaklarında ayin düzenledi.