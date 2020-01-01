Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı - Son Dakika

Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı
6 saat önce
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nı dolduran binlerce kişi ise şarkılar eşliğinde yeni yılı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:17 Kaynak: AA
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nı dolduran binlerce kişi ise şarkılar eşliğinde yeni yılı kutladı. Yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri Tiranlılara görsel şölen yaşattı.
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