Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı - Son Dakika

Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı

6 saat önce

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nı dolduran binlerce kişi ise şarkılar eşliğinde yeni yılı kutladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nı dolduran binlerce kişi ise şarkılar eşliğinde yeni yılı kutladı. Yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri Tiranlılara görsel şölen yaşattı.

Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı

Arnavutluk, Tiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:17 Kaynak: AA
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