Balkan ülkeleri de Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balkan ülkeleri de Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırıyor - Son Dakika

Balkan ülkeleri de Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırıyor

6 saat önce

Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla Balkan ülkeleri de tedbirlerini artırıyor.

Balkan ülkeleri de Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırıyor, System.String[]

Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla Balkan ülkeleri de tedbirlerini artırıyor.

Sırbistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 54 artarak 303'e çıkarken, salgının başından itibaren 15 hastanın iyileştiği, 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin'den tıbbi malzeme ve doktor yardımı da alan Sırbistan, başkent Belgrad'daki fuar merkezini geçici hastaneye dönüştürmeye başladı. Sırp askerler, bugün Belgrad Fuar Merkezi'ne 3 bin yatak yerleştirirken, fuar merkezinin Kovid-19 belirtisi görülenlerin bakımı için kullanılacağı aktarıldı.

Sırbistan hükümetinden yapılan açıklamada, Çin'den getirilen test kitleri sayesinde daha fazla kişiye test yapılacağı ve salgının yayılmasının önlenmeye çalışılacağı belirtilirken, Çin'den gelen uzmanlarla yapılan istişareler sonucu, virüsle mücadelede yeni bir metot izleneceği kaydedildi.

Öte yandan, farklı ülkelerde mahsur kalmış vatandaşlarını tahliye etmeye devam eden Sırbistan'da, ülkeye getirilenler karantinaya alınırken, yurt dışında çalışan Sırbistan vatandaşı sağlık personeline de ülkelerine dönüp salgınla mücadeleye katkı sunma çağrısı yapıldı.

Bosna Hersek'te tüm havalimanları kapatılıyor

Vaka sayısının 152'ye yükseldiği ve bugün bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgının başından beri toplam iki kişinin hayatını kaybettiği Bosna Hersek'te de virüsü karşı ek tedbirler getirildi.

Devlet kurumlarındaki çalışma saatleri 09.00-13.00 olarak değiştirilirken, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, ülkedeki 4 uluslararası havalimanının ( Saraybosna, Mostar, Banja Luka ve Tuzla) da 30 Mart'tan itibaren tüm yolcu seferlerine kapatılacağını duyurdu.

Mevcut önlemler kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, şehirlerin ve kantonların karantinaya alınması da tartışılıyor.

Öte yandan, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) 14 gün ev karantinası kuralına uymayan 30 kişinin kimlik bilgileri kamuoyuyla paylaşılırken, listenin her gün güncelleneceği açıklandı.

Virüs bulaşanların sayısının 29'a yükseldiği Karadağ'da ise 5 bin 972 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtilirken, Savunma Bakanı Predrag Boskovic, halkın sorumlu davranmaması durumunda ülke genelinde OHAL ilan edilebileceğini duyurdu.

Hırvatistan'daki vaka sayısı 382'ye yükselirken, virüs bulaşanların sayısının 480'e çıktığı Slovenya'da, Kovid-19 nedeniyle dördüncü can kaybı da yaşandı.

Virüs bulaşan kişi sayısının 762'ye, can kaybının ise 8'e çıktığı Romanya'da ise bugünden itibaren tüm hastanelerdeki hastaların taburcu edileceği, yalnızca durumu acil olanların kalacağı ve acil durumlar dışında hiç kimsenin hastanelere kabul edilmeyeceği açıklandı.

Sırbistan Karadağ, Saraybosna, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:44 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti         
14:47
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi         
14:44
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı         
14:11
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var         
11:28
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 01:24:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkan ülkeleri de Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]