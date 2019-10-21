Yıllarca birbirleriyle savaşan Balkan ülkeleri bu İzmir'de müziğin ve dansın kardeşliğinde buluştu.
">
Yıllarca birbirleriyle savaşan Balkan ülkeleri bu İzmir'de müziğin ve dansın kardeşliğinde buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 14. Balkanlılar Halk Dansları Festivali başladı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
21.10.2019 12:07:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkan Ülkeleri İzmir'de Buluştu