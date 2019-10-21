Son Dakika Haberleri: Balkan Ülkeleri İzmir'de Buluştu
Son Dakika Güncel Balkan Ülkeleri İzmir'de Buluştu

Balkan Ülkeleri İzmir'de Buluştu

2 saat önce

Yıllarca birbirleriyle savaşan Balkan ülkeleri bu İzmir'de müziğin ve dansın kardeşliğinde buluştu.

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Yıllarca birbirleriyle savaşan Balkan ülkeleri bu İzmir'de müziğin ve dansın kardeşliğinde buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 14. Balkanlılar Halk Dansları Festivali başladı

Balkan Ülkeleri İzmir'de Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:02 
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