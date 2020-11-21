Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırıyor - Son Dakika

Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırıyor

21.11.2020 15:13
Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırıyor, System.String[]

Balkan ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te son dönemde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler sıkılaştırılıyor.

Balkan ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te son dönemde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler sıkılaştırılıyor.

Sırbistan hükümetinden yapılan açıklamada, eğlence yerleri, restoran, kafe ve alışveriş merkezlerinin salı gününden itibaren 10 gün süreyle saat 18.00'a kadar çalışmasına izin verileceği ifade edildi.

Açık ve kapalı alanda 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı bildirilen açıklamada, toplu taşımanın da yarı kapasiteyle hizmet vermesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Sırbistan'da dün açıklanan 6 bin 254 yeni vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 110 bin 351'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 artarak 1140'a ulaşmıştı.

Hırvatistan'da vaka sayısı 100 bini aştı

Hırvatistan'da son 24 saatte 3 bin 573 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 100 bin 410'a yükseldi. Virüs nedeniyle 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybı 1304 oldu.

Hırvatistan'da alınan ek tedbirler kapsamında, açık ve kapalı alanda 25'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, restoran, kafe ve gece kulüplerinin saat 22.00'da kapatılmasına karar verildi.

Salgın durumuna bağlı olarak en az 15 Aralık'a kadar geçerli olacak yeni tedbirler kapsamında, 22.00-06.00 saatleri arasında alkol satışı da yasaklandı.

Kuzey Makedonya'da "kriz durumu" ilan edildi

Salgının başından bu yana 52 bin 449 kişide Kovid-19 tespit edilen Kuzey Makedonya'da hükümet artan vakalar nedeniyle, ülke genelinde 30 günlük "kriz durumu" ilan edildiğini açıkladı.

Bosna Hersek'in Brçko Özerk Bölgesi'nde ise vaka artışları nedeniyle yarından itibaren 15 gün geçerli olacak yeni tedbirler açıklandı.

Bu kapsamda saat 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bölgede, eğitime ara verileceği, restoran, kafe ve spor salonlarının faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi.

Bosna Hersek'te toplam vaka sayısı son 24 saatte 1246 artarak 79 bin 309'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 artarak 2 bin 246'ya ulaştı.

Sırbistan Karadağ, Bosna - Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırıyor - Son Dakika


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