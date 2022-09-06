ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- Balkan ülkeleri, Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan turu kapsamında gideceği Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'daki ticaret odaları yetkilileri ziyaretin ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyor

(Lejla Biogradlija Aksan/Saraybosna)

2- Fransız Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğine ilişkin belgelerin duyurulmasının üstünden 1 yıl geçti

AA tarafından dünyaya duyurulan Fransız istihbarat belgelerine göre, çimento devi Lafarge, Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde terör örgütü DEAŞ'a malzeme ve haraç verdi

İstihbarat yetkilisi mahkemede verdiği ifadede, şirketin DEAŞ'la ilişkilerinden haberdar olduklarını ve bu ilişkiyi kullandıklarını itiraf etti

(Behlül Çetinkaya/Ankara)

3- Öncelikli sektörler için kıtalar arası ihracat seferberliği

2023-2025 yıllarına yönelik Yeni Orta Vadeli Program'a göre, Afrika ve Latin Amerika'ya yönelik ortaklık ve açılım politikalarıyla Yeniden Asya girişimine somut hedefler doğrultusunda devam edilecek, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin yanı sıra yeni serbest ticaret anlaşmaları müzakere edilecek

Bilişim, yazılım, dijital oyun, telekomünikasyon, finansal teknolojiler, akıllı şehircilik alanlarında sektörlerin yurt dışına açılması ve ihracatının artırılmasına yönelik özel kurgulanan destekler verilecek

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu: "Ekonomik savaşın içindeyiz"

"Enerjinin yüksek fiyatları bizi etkiliyor. Etkilememesi mümkün değil. Daha fazla üreteceğiz, daha fazla çalışacağız. Buna göğüs gereceğiz"

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

5- Rusya rezervlerini Türk lirası, yuan ve rupi ile güçlendirmek istiyor

Yaptırımlar nedeniyle rezervlerinde dolar ve avro kullanması zorlaşan Rusya, dost olarak gördüğü ülkelerin para birimlerinde daha fazla alım yapmayı planlıyor

Uluslararası ticarette de Batılı ülkelerin para birimlerini kullanmaktan kaçınmak isteyen Rusya, ulusal para birimlerinin payını artırmak için adımlar atıyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

6- Avrupa'da gıda fiyatlarındaki artış endişe verici boyutlara ulaşma eğiliminde

Avrupa'da salgın sonrası yaşanan talepteki artış, tedarik zincirlerinde büyüyen sorunlar, Ukrayna'da devam eden savaş ve yükselen enerji ve lojistik maliyetleri nedeniyle endişe verici boyutlara ulaşan gıda fiyatlarının, aşırı kuraklık nedeniyle daha da artması bekleniyor

"Avrupa'da Kuraklık 2022" raporunda, AB genelinde hasat tahminleri yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle şimdiden son beş yıllık ortalamaya kıyasla tahıl ve mısır için yüzde 16, soya fasulyesi için yüzde 15, ayçiçeği için ise yüzde 12 aşağı çekilmiş durumda

(Gökhan Kurtaran/Londra)

7- Pakistan'da selzedeler çadır kamplarının zorlu şartlarında yaşam mücadelesi veriyor

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Sehvan Şerif şehrinde kurulan çadır kampının sakinleri, yetersiz gıda ve içme suyundan muzdarip

Bölgedeki çadır kampında yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, sıcak havaya yenik düştü

(Muhammet Nazım Taşcı/Sehvan Şerif) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Rusya-Ukrayna savaşı, LNG gemilerinin rotasını Avrupa'ya çevirdi

Avrupa'nın LNG ithalatı bu yıl haziran-ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 86 artış gösterdi

Bölgenin LNG ithalatı geçen yıl toplam 71 milyar metreküpken bu yılın 8 ayında 116 milyar metreküp oldu

(Murat Temizer/Ankara) (Grafikli)

9- Türkiye'de 8 ayda 2 milyondan fazla gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Satış işlemlerinden 24 milyar 480 milyon 235 bin 785 lira tapu harcı geliri sağlandı

İşlemlerin 917 bin 458'ini konut, 371 bin 358'ini arsa, 593 bin 521'ini tarla, 97 bin 599'unu iş yeri, geri kalanını diğer taşınmazların satışı oluşturdu

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

10- TMO, Türkiye genelinde 27 noktada fındık alımına devam ediyor

Üretici İbrahim Hakkı Çebi:

"Getirdiğimiz fındığı çok güzel değerlendiriyorlar. İçinde çürük var mı, siyah var mı onları seçiyorlar. Nem oranı yüzde 6'yı geçerse almıyor. Kalitesine, nemine göre alıyor, vatandaşı da mağdur etmiyor"

(Gazi Nogay/Trabzon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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