Balkan ülkelerinde Türkiye'yi temsil etmek isteyen posta dağıtıcıları Adıyaman'da yarıştı - Son Dakika
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Balkan ülkelerinde Türkiye'yi temsil etmek isteyen posta dağıtıcıları Adıyaman'da yarıştı

28.03.2022 14:00
Balkan ülkelerinde Türkiye'yi temsil etmek isteyen posta dağıtıcıları Adıyaman'da yarıştı

Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla PTT AŞ tarafından düzenlenen Adıyaman bölge seçmelerinde 7'si kadın, toplam 46 posta dağıtıcısı katıldı.

Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla PTT AŞ tarafından düzenlenen Adıyaman bölge seçmelerinde 7'si kadın, toplam 46 posta dağıtıcısı katıldı.

Bu yıl 50'incisi gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek kadın ve erkek sporcuların belirlenmesi amacıyla atletizm pistinde yapılan yarışmaya Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa PTT Başmüdürlüklerinden gelen 46 posta dağıtıcısı katıldı.

Adıyaman PTT Başmüdürü Halil Sancaktar, AA muhabirine, PTT'nin köklü geçmişiyle posta, banka, lojistik, e-ticaret ve kargo alanlarında yurt içi ve dışında geniş ağıyla hizmet verdiğini söyledi.

PTT posta dağıtıcılarının sosyal aktivitelerini geliştirmek adına her yıl yürüyüş yarışmalarının düzenlendiğini aktaran Sancaktar, "Her yıl Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda ülkemizi ve şirketimizi temsil edecek kadın ve erkek, Postacı Yürüyüş Milli Takımında görev alacak sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen yarışmayı bu yıl Adıyaman'da gerçekleştiriyoruz. Burada derece elde eden postacılarımız Balkan ülkesinde ülkemizi ve şirketimizi temsil edecek." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise Atletizm Parkı'nda postacıları ağırlamaktan onur duyduğunu aktardı.

Sporun önemine değinen Keleş; "Katılan bütün sporculara teşekkür ediyorum. Bizler bütün spor müsabakalarımızı burada yapmaktayız. Pistimiz halka açık ve ücretsiz, vatandaşları spor yapmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Balkan ülkelerinde Türkiye'yi temsil etmek isteyen posta dağıtıcıları Adıyaman'da yarıştı
Balkan ülkelerinde Türkiye'yi temsil etmek isteyen posta dağıtıcıları Adıyaman'da yarıştı
Balkan ülkelerinde Türkiye'yi temsil etmek isteyen posta dağıtıcıları Adıyaman'da yarıştı

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Atletizm, Adıyaman, Türkiye, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkan ülkelerinde Türkiye'yi temsil etmek isteyen posta dağıtıcıları Adıyaman'da yarıştı - Son Dakika


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