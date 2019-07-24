Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler Hacivat ve Karagöz'ü öğrendi

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Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi

Türkiye ile ABD güvenli bölge görüşmelerine başladı

ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti