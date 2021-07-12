BALKAN ÜLKELERİNİN GENÇLERİ MANAVGAT'TA - Son Dakika

'EZGİLER Evrensel Dilimiz' Erasmus projesi kapsamında Manavgat'ta bir araya gelen Balkan ülkelerinin gençleri, yaşadıkları coğrafyanın tarihinin dönüm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale Savaşı'nı seslendirdikleri türkülerle yaşattı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mahmut Temiz'in koordinatörlüğünü üstlendiği 'Ezgiler Evrensel Dilimiz' isimli Erasmus projesi kapsamında Türkiye, Makedonya ve Romanya'dan gençler Manavgat'ta bir araya geldi. Manavgat'ın tarihi ve doğal mekanlarını ziyaret eden gençler, Side Apollon Tapınağı'nda Türkçe, Romence ve Makedonca şarkı ve türküler söyledi.

Anadolu'da toplumun hafızasında yer etmiş ezgilerin, ortaya çıkış sebepleriyle beraber tanıtılması ve evrensel duyguların yaşatılması ile Türk kültürünü yabancı kültürlere tanıtmak amacıyla proje çalışmalarına başladıklarını belirten Mahmut Temiz, "Biz projemizde ortak kültürler, ortak tarihleri yaşamış, ortak kaderi yaşamış halkların önemli olaylar sonucunda savaş, göç, salgın hastalık, afetler gibi bunların sonucunda toplumların yaşadığı travmalardan kaynaklanan ezgileri konu aldık. Özellikle Çanakkale Savaşı'nın bizim konumuzu beslediğini gördük. Makedonya ve Romanya'dan misafirlerimiz var. Özellikle Makedonyalı misafirlerimizle aynı ortak kültüre sahip olduğumuzu fark ettik. Örnek verecek olursak 'Hey 15'li' türküsünün aynısı Makedonya'da da söyleniyor. Arkadaşlarımızın akrabalarından Çanakkale'de çok sayıda şehit olanlar var. Biz bu ezgilerden yola çıkarak, ortak kültürden yola çıkarak ortak insani değerler üzerinde birleşmeyi, insani değerlerin farkındalıklarını artırmayı istedik ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.

ÇANAKKALE SAVAŞI TÜM BALKANLARI ETKİLEDİ

Makedonya'nın Tetova kentinden projeye katılan Azize Sulejmani, proje sayesinde Türklerin, Romenlerin ve Makedonyalıların yaşadığı tarihi deneyimin farkında vardıklarını belirterek, "Burada olmaktan gerçekten mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çok güzel bir seyahat, çok sevdim. Burada ne kadar derin bağlantılarımız olduğunu gördüm. Türklerin, Makedonların ve Romanyalıların geçmişte nasıl deneyim yaşadıklarını anladık" dedi.

Çanakkale Savaşı'nın sadece Türk halkını değil Makedon halkını da derinden etkilediğini anlatan Sulejmani, "Hey 15'li gerçekten önemli bir türkü. Çünkü biz bu türküyü Çanakkale Savaşı'ndan bu yana biliyoruz. Savaş sadece Türkiye'yi etkilemedi gerçekte tüm Balkan coğrafyasını etkiledi. Bizler gerçekten Türk insanını seviyoruz ve her zaman destekliyoruz. Ülkemde birçok insan çocuklarını bu savaşa gönderdi. O zaman gelen çocukların torunlarının torunları şimdi bu yaşananları biliyor. Aramızda yüzeysel değil derin bağlantılar var" diye konuştu.

Projeye Makedonya'nın Gostivar kentinden katılan 18 yaşındaki Melek Shisko da Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, "Burada bulunmak, Türkçenin kalbi olan Türkiye'de Türkçe ezgileri hep birlikte söylemek bizim için ne kadar gurur verici olduğunu anlatamayız. Burada bulunduğumuz için arkadaşlarım adına da teşekkür eder, okulumuza bize böyle bir fırsat sunduğu için daha sonra da böyle bir projeyi düzenleyen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Proje kapsamında Manavgat'a gelen Saranda Bajrami, Dragoş Mihai Stoican, Mihai Nicheu ve Eleonora Burnete de Romen, Makedon ve Türk gençlerin kısa sürede birbirleri ile kaynaşarak ortak kültürlerini tanıma fırsatını bulduklarını dile getirdiler.

Proje kapsamında Side'de Apollon Tapınağı gezen gençler burada Hey Onbeşli türküsü ile bir Romen türküsünü seslendirdi.