Balkan ülkelerinin tiyatroları Bursa'da sahne alacak - Son Dakika

Bursa'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 9-26 Mart'ta yapılacak.

Balkanların önemli tiyatro gruplarını ve Devlet Tiyatrosu oyunlarını Bursalı tiyatroseverlerle buluşturacak festival, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde Bulgaristan'dan Blagoevgrad Belediye Kukla Tiyatrosunun "Pirin'in Büyülü Dünyası" oyunuyla 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de perdelerini açacak.

Bulgaristan, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Romanya ve Karadağ'dan tiyatro gruplarınca 9, Türkiye'den de bir oyun sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, kentte bir otelde düzenlenen festivalin basın toplantısında, Bursa'nın bu organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festivalin hem Türkiye hem de Balkanlarda heyecanla beklendiğini belirten Kurt, "Festival sayesinde Türkiye'nin kapıları Balkanlara açıldı. Türkiye'den Balkanlara yoğun bir festival, oyun, yönetmen, sanatçı değişim talebiyle karşılaşıyoruz. Bu da bizim için mutluluk verici." dedi.

Kurt, bu tür sanatsal faaliyetlerin Balkanlar ile Türkiye arasındaki sıcak ve köklü bağların gelişmesine vesile olduğunu vurguladı.

Gelecek yıl festivalin bir ayağı Edirne'ye taşınacak

Sahneye konulacak oyunların seçilmesi sürecine değinen Kurt, şöyle konuştu:

"Festival oyunlarını seçerken büyük bir katılım oluyor. Ankara'da ve Bursa'da bir komisyonumuz var. Festivalin oyun gruplarını seçmekte zorlanıyoruz. Bursa'daki arkadaşlar zaman zaman Balkanlara gidip oyunlar yönetiyor. Orada izledikleri oyunları bize tavsiye ediyorlar, oyunları seçme konusunda bize önerilerde bulunuyorlar. Festival oyunlarını ince eleyip sık dokuyarak seçiyoruz. Tüm Balkan ülkelerinin bu festivale katılmasını istiyoruz. Festivale katılmayan Balkan ülkesi kalmadı. Bugüne kadar 50 bine yakın seyirciye ulaştık.

Kasım ayında Edirne Devlet Tiyatrosunu açtık. Önümüzdeki yıldan itibaren festivalin bir ayağını da Edirne'ye taşıyacağız. Böylelikle Balkan ülkelerinden gelen gruplar, Bursa'dan sonra Türkiye'yi terk etmeden önce Edirne'de de sahne alacak."