Son Dakika Haberleri: “Balkan ülkeleriyle ticaretimizin gelişmesini istiyoruz”

“Balkan ülkeleriyle ticaretimizin gelişmesini istiyoruz”

30 dakika önce

BALKANTÜRKSİAD'ın Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkat çeken Başkan Tunakan, "Balkan ülkeleriyle olan ticaretimizin gelişmesini oldukça önemsiyoruz.

“Balkan ülkeleriyle ticaretimizin gelişmesini istiyoruz”, System.String[]
BALKANTÜRKSİAD'ın Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkat çeken Başkan Tunakan, "Balkan ülkeleriyle olan ticaretimizin gelişmesini oldukça önemsiyoruz. Bunun için geçmiş dönem başladığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:31 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nöbetçi Noter" Uygulaması Başladı - Edirne/kırklareli/ İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek Dirar'ın Menajerinden Ücret Açıklaması: Maaşı Almak İçin Uzun Süre Bekledik TRT, Sandık Sayımlarını Canlı Yayın İçin YSK'ya Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 00:01:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Balkan ülkeleriyle ticaretimizin gelişmesini istiyoruz”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]