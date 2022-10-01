Sırbistan'da nüfus sayımı başladı - Son Dakika
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Sırbistan'da nüfus sayımı başladı

01.10.2022 12:34
Sırbistan'da nüfus sayımı başladı

Balkan ülkesi Sırbistan'da 1 ay sürecek nüfus sayımı başladı.

Balkan ülkesi Sırbistan'da 1 ay sürecek nüfus sayımı başladı.

En son 2011'de nüfus sayımı yapılan Sırbistan'da vatandaşlara 69 soru yöneltilecek ve veriler, görevlilerce elektronik ortama yüklenecek.

Ana dil, din ve milliyet sorularına cevap vermek zorunlu tutulmazken diğer nüfus sayımlarından farklı olarak, erkek vatandaşlara "Kaç çocuğunuz var?" sorusu yöneltilecek.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinde ise Boşnak Ulusal Konseyince (BNV) ana dil, din ve milliyet sorularının cevaplanmasına yönelik kampanya başlatılırken burada yaşayan vatandaşlardan sorulara "Boşnakça, İslam ve Boşnak" cevaplarının verilmesi isteniyor.

Nüfus sayımına katılmak istemeyenlere yönelik cezai yaptırımın uygulanacağı Sırbistan'daki nüfus sayımının resmi olmayan ilk sonuçlarının, 30 Kasım'da açıklanacağı belirtildi.

Resmi sonuçların ise 2023 veya 2024'te açıklanmasının planlandığı nüfus sayımında, Sırbistan nüfusunun 600 bin kişi eksildiği tahmin ediliyor.

Sırbistan'ın nüfusu 2011 verilerine göre, 7,2 milyon olarak açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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