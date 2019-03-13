Balkan Üniversiteler Birliği Edirne'de Toplandı

Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Trakya Üniversitesi'nde toplandı.

Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Trakya Üniversitesi'nde toplandı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yetmiş üyesiyle Balkanların en büyük yükseköğretim birliği olan Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA) yönetim kurulu toplantısı, TÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleştirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Üniversiteler Birliği'nin daha da büyümesi ve gelişmesi için hayata geçirilecek çalışmaları konuşmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.



Türkiye'de Balkanlar denince akla gelen ilk üniversitenin Trakya Üniversitesi olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Balkanlar'da da akla gelen ilk Türk üniversitesi olmak için var gücümüzle çalışıyor, bu konumumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Trakya Üniversitesi'nin çalışmaları, başta Balkan Üniversiteler Birliği olmak üzere tüm coğrafyanın gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bugün, önümüzdeki günlerde Selanik'te gerçekleştirilecek yıllık toplantı öncesinde hazırlıklarımızı tamamlamak, Birliğin gelecek dönem çalışmalarını planlamak ve tüzük çalışmalarımızda yol almak amacıyla Edirne'de bir araya geldik. Misafir Rektörlerimizi ve değerli ekiplerini Trakya Üniversitesi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Balkan Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Selanik Aristotales Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Pericles Mitkas ise, birliğin kuruluşundan bugüne kadar TÜ'nün çok önemli bir çaba sarf ettiğini ve başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı.



Mitkas, "Trakya Üniversitesi'nin ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun gayretleri neticesinde birliğimizin üye sayısı ve gücü her geçen gün artıyor. Eğitimin, insanları bir araya getiren bir gücü olduğuna inanıyorum. Eğitim alanındaki bu birlikteliği güçlendirirsek Balkanlar'ın da kalkınacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.



Balkan Üniversiteler Birliği'nin aidiyet duygusuyla ortaya çıkmış bir birlik olduğunun altını çizen Romanya Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mircea Dumitru ise, "Ortak noktalarımızın farklılıklarımızdan daha fazla olduğuna inanıyorum. Ortak noktalarımızı güçlendirecek, birliği ve Balkanlar'ı kalkındıracak çalışmalara imza atmalıyız. Tüm üye üniversiteler, bu birliğe tüm gücü ile sahip çıkmalı. Bükreş Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Dönem Başkanlığımızda, Romanya'daki üniversitelere birliğe katılımları için çağrıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.



Ortak çalışmaların önemine değinen Tetova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vulnett Ameti ise, çalışmaların artmasıyla birlikte birliğin önem ve değerinin daha da artacağına inandığını ifade etti. Ameti, Balkan Üniversiteler Birliği'nin, geliştirilecek iş birlikleri ile Erasmus ve Mevlana'dan daha etkili bir organizasyon olabileceğine dikkat çekti.



Konuşmaların ardından nisan ayında Selanik'te gerçekleştirilecek Balkan Üniversiteler Birliği toplantısının programı ve programın akademik içeriği, birliğin gelişmesi için yapılabilecek çalışmalara dair öneriler ve Balkan Üniversiteler Birliği'nin tüzük çalışmaları çerçevesinde üç ana gündem maddesinde Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'na geçildi.



Nisan ayında, Selanik Aristotales Üniversitesi'nin ev sahipliğinde iki gün sürecek toplantıların ilk gününde, Türkiye yükseköğretimindeki kalite süreçlerinin Balkanlar'a da taşınması ve elde edilen birikimin aktarılması, Balkanlar'daki diğer üniversite birliklerinin misafir katılımcı olarak davet edilmesi, Balkan Araştırma Merkezi olan üniversitelerin gerçekleştirilebileceği ortak çalışmalar için bir araya gelmesi ve tıp, mühendislik, sosyal bilimler ve ekonomi alanlarında alt çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi.



Toplantının ikinci gününde ise bilimsel oturumlar düzenlenmesinde fikir birliğine varıldı.



Balkan Üniversiteler Birliği üye üniversiteleri arasında iş birliğinin artırılması konusunda atılacak adımlar üzerine de konuşulan toplantıda ortak bir Balkan Araştırma Enstitüsü kurulması ve birçok farklı ana bilim dalında eğitim verebilecek bu enstitüde, en az bir Balkan dili öğrenme zorunluluğu getirilmesi ile ortak bir akademik dergi çıkarılması konuları tartışıldı.



Olumlu karşılanan bu iki başlıkta, bilimsel dergicilik konusunda Trakya Üniversitesi olarak tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, akademik yayıncılık ve dergi editörlüğü hususunda üniversitelere önemli görevler düştüğünü belirtti.



Toplantıda ayrıca, taslak metnin Trakya Üniversitesi tarafından oluşturulduğu ve üye üniversitelerin teklif ve önerilerinin toplandığı Balkan Üniversiteler Birliği Tüzüğü görüşüldü.



TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Birlik Dönem Başkanı Selanik Aristotales Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Pericles Mitkas, Geçmiş Dönem Başkanı Tetova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vulnett Ameti, Gelecek Dönem Başkanı Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mircea Dumitru, Trakya Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Dış İlişkiler Sorumlusu Öğretim Görevlisi Nurgül Sarsılmaz, Bükreş Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sorin Costreie, Selanik Aristotales Üniversitesi Özel Kalem Müdürü Ilias Kitsas, Tetova Üniversitesi Dış İlişkiler Sorumluları Asistan Prof. Dr. Agon Memeti ve Asistan Prof. Dr. Faton Shabani katıldı.



Toplantısı sonrasında TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, misafir rektörlere Selimiye Camisi ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni gezdirdi.

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