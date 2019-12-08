Son Dakika Haberleri: Balkan ve Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporculara kahvaltı verildi
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Balkan ve Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporculara kahvaltı verildi

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Balkan ve Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporculara kahvaltı verildi.

Balkan ve Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporculara kahvaltı verildi, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Balkan ve Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporculara kahvaltı verildi.


Kahvaltı programına, judo müsabakalarında balkan şampiyonu olan Yaren Sala, Balkan 3'üncüsü olan Arda Işık ve Türkiye 3'üncüsü olan Melisa Kahraman ile aileleri katıldı.

Akçakoca belediye başkan yardımcıları Yüksel Yılmaz ile Hakan Öztaş da sporcu ve ailelerini yalnız bırakmadı.


Kahvaltının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz, Akçakoca'yı ve Türkiye'yi gururlandıran genç sporculara hediyelerini takdim etti.


Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, belediye olarak sporcu gençlerin maddi ve manevi olarak her daim destekçileri olacaklarını ifade etti.


Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Akçakoca, Türkiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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