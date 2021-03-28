Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na damga vuran milli atletler Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na damga vuran milli atletler Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı

28.03.2021 14:25
Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na damga vuran milli atletler Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı, System.String[]

Türkiye'nin 11 madalya kazandığı Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na başarılarıyla damga vuran Diyarbakırlı milli atletler Ayşe Tekdal ve Meryem Bekmez memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Türkiye'nin 11 madalya kazandığı Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na başarılarıyla damga vuran Diyarbakırlı milli atletler Ayşe Tekdal ve Meryem Bekmez memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Antalya'da 6 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada birinciliğiyle organizasyon tarihinde büyük kadınlarda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde eden Ayşe Tekdal ve kendisine ait Türkiye büyükler ve 23 yaş altı rekorlarını geliştiren Meryem Bekmez, Diyarbakır'a döndü.

Milli sporcular, Seyrantepe Spor Tesisleri'nde, Polonya'da katıldığı Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 630.1 puanla Türkiye rekoru kırarak, kendileri gibi, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Ömer Akgün ile bir araya geldi.

Diyarbakır'ın gururu 3 milli sporcu, olimpiyat barajını geçip, gitmeye hak kazandıkları olimpiyatlar için hazırlıklara başlıyor.

"Hedefimiz olimpiyat madalyası kazanmak"

Atletizm milli takım antrenörü Aydın Çetin, gazetecilere, son dönemlerde Türkiye Atletizm Federasyonunun yaptığı kamplar ile çocuklara, gençlere daha fazla imkanlar sunulmaya başladığını söyledi.

Gençlerin de bu çabaların karşılığını verdiğini dile getiren Çetin, "Şu anda atletizmde olimpiyat kotasını geçen iki sporcumuz oldu. Ayşe Tekdal ve Meryem Bekmez. İnşallah bu sayı daha da artacaktır. Ayşe de Meryem de yaşları çok genç sporcular. Bu yarışmada olimpiyat kotası alan sporcularımız madalyayı hedefliyor. Onunla ilgili çalışmalarımız, hazırlıklarımız devam ediyor. Hedefimiz olimpiyat madalyası kazanmak." diye konuştu.

"Çok çalıştık, çaba sarf ettik"

Milli sporcu Ayşe Tekdal, 10 yıldır yürüyüş sporu yaptığını belirterek, Balkan Şampiyonası'nda organizasyon tarihinde büyük kadınlarda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde etmenin gururunu yaşadığını aktardı.

Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandığı için mutlu olduğunu anlatan Ayşe Tekdal, "Çok çalıştık, çaba sarf ettik. Antrenörümüz bu süreçte desteklerini bizden hiç esirgemedi. Federasyon başkanımız da bizi destekledi. Biz de başardık. Hayalim olimpiyatlarda madalya almak. İnşallah çok çalışarak, bunu da başaracağız." ifadelerini kullandı.

Meryem Bekmez de antrenörlerinin verdiği destek sayesinde olimpiyat kotasını geçtiğini dile getirerek, "Bayrağımızı dalgalandırdığım için gerçekten çok mutlu oldum. İlk başta kendime inandım. Bana destek veren aileme ve antrenörüme teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Meryem Bekmez, Diyarbakır, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na damga vuran milli atletler Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika


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