Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın başlayacak

Türkiye 'nin ev sahipliğinde Bulgaristan , Yunanistan , Romanya , Slovenya ve Sırbistan 'ın katılacağı yarışmalarda 20km büyük kadınlar, büyük erkekler, 10km U20 kadınlar, U20 erkekler, 10km U18 erkekler ve 5km U18 kadınlar kategorilerinde yapılacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı

Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isteyen hırsızlar, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 12 bin lira ceza yedi