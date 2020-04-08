Balkanlar'a yardım malzemesi taşıyan uçak Türkiye'ye döndü - Son Dakika

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Balkanlar'a yardım malzemesi taşıyan uçak Türkiye'ye döndü
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya sağlık malzemeleri götüren Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Ankara'ya döndüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya sağlık malzemeleri götüren Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Ankara'ya döndüğünü bildirdi.
Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 virüsüyle mücadele için hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya teslim edildi. 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayan uçağımız ve personelimiz Ankara'ya döndü." bilgisine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:16 Kaynak: AA
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