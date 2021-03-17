SARAYBOSNA - Balkanlar'da çalışan foto muhabirlerinden Istanbul Photo Awards'a övgü - Son Dakika

Dünya genelinde basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla Anadolu Ajansı (AA) tarafından gerçekleştirilen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards" Balkanlar'da da her geçen yıl tanınırlığını artırıyor.

Bölge ülkelerinden Sırbistan ve Bosna Hersek'teki farklı medya kuruluşlarında çalışan foto muhabirleri, bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmanın basın fotoğrafçılığı alanında yetenekli isimlere fırsatlar sunduğunu düşünüyor.

Sırbistan'daki "Beta" haber ajansında çalışan foto muhabiri Milos Miskov, Istanbul Photo Awards'ın her geçen sene daha da önemli bir yarışma haline geldiğini belirterek, bu alanda yetenekli isimlere bu yarışmaya başvurmaları çağrısında bulundu.

Yarışmanın genç yeteneklerin de marifetlerini göstermeleri adına iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Miskov, "Yarışmalara başvurmak çalışma kalitesini de artırıyor. Çünkü, başvurunuz kabul alırsa yaptıklarınızın kalitesi ortaya çıkar. Almazsa da hatalarınızı gözden geçirip daha iyiye ulaşmanızı sağlar." ifadelerini kullandı.

Miskov, bu yılki yarışmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu fotoğrafların baskın olacağını tahmin ettiğini belirterek, alışılagelmiş maske ve kalabalık fotoğraflarının ötesinde "hikaye içinde hikaye" fotoğrafları da beklediğini söyledi.

"Nova.rs" foto muhabirlerinden Vesna Lalic ise yıl boyunca yaptıklarını gösterme şansı bulacak yetenekler için bu yarışmanın çok iyi bir fırsat olduğunu kaydederek, "Diğer çalışma arkadaşlarınızın aksine siz, size ilginç gelen anı ölümsüzleştirmeye çalışın. Aynı görevde farklı bakış açıları bulmaya özen gösterin." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'teki farklı yerel ve uluslararası haber ajansları için çalışmış Jasmin Brutus ise geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Istanbul Photo Awards'a başvuracağını belirterek, "Istanbul Photo Awards, tüm dünyadan fotoğrafçılar ve foto muhabirleri için çok önemli bir yarışmaya dönüşüyor." dedi.

Istanbul Photo Awards'ın özellikle genç foto muhabirlerine ciddi katkı sağlayabileceğini vurgulayan Brutus, yetenekli gençlerin bu yarışma aracılığıyla isimlerini duyurabileceğini kaydetti.

Brutus, bu yılki yarışmaya iki farklı kategoride başvuracağını aktararak, "Yarışmaya fotoğraf göndermek benim için çok önemli. Muhtemelen her yıl başvuran sayısı da artıyor. Meslektaşlarım arasında da bu yarışmaya ilgi sürekli büyüyor." dedi.

Başvurular yarın sona eriyor

Dünya genelinden profesyonel fotoğrafçılar, yarışmaya geçen yılın küresel olaylarını ele alan çalışmaları ile "www.istanbulphotoawards.com" adresi üzerinden 18 Mart'a kadar başvurabiliyor.

Fotoğrafçılar yarışmaya, "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" olmak üzere altı kategoride katılabiliyor.

Uluslararası jüri, başvuruları değerlendirmek üzere mayıs ayında online olarak toplanacak.

AA ekibi tarafından yarışma için özel hazırlanan platform üzerinden takip edilecek eleme işlemleri sonrasında kazananlar, 11 Mayıs'ta açıklanacak.

Yarışmanın büyük ödülü olan "Yılın Fotoğrafı"nı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak.

Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine bin 500, üçüncülerine ise biner dolar ödül takdim edilecek. "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" kategorilerinde ise sadece birincilik ödülü verilecek.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce kişinin başvuru yaptığı yarışmanın 2021 jüri üyelerine dair bilgilere ve geçmiş yıllara ait ödüllü fotoğraflara web sitesinden ulaşılabiliyor.