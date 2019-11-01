Son Dakika Haberleri: Balkanlar'da kara kış: Bosna'da sıkışan göçmenler için ölüm kalım mücadelesi
Son Dakika Dünya Balkanlar'da kara kış: Bosna'da sıkışan göçmenler için ölüm kalım mücadelesi

Balkanlar'da kara kış: Bosna'da sıkışan göçmenler için ölüm kalım mücadelesi

6 saat önce

Ülkelerindeki iç savaşlardan ya da mali nedenlerden dolayı kaçarak Avrupa'ya gitmeye çalışan binlerce göçmen Balkanlar'da kara kışın yaklaşması ile birlikte ölümle burun buruna bulunuyor

Balkanlar'da kara kış: Bosna'da sıkışan göçmenler için ölüm kalım mücadelesi, System.String[]

Ülkelerindeki iç savaşlardan ya da ekonomik nedenlerden dolayı kaçarak Batı Avrupa'ya gitmeye çalışan binlerce göçmen Balkanlar'da kara kışın yaklaşması ile birlikte ölümle burun buruna.


Macaristan, Hırvatistan ve Slovenya'nın belgesiz göçmenlere sınırlarını kapatmasının ardından Bosna Hersek'te sıkışan binlerce göçmen gıda, yakacak, kışlık kıyafet ya da çadırdan yoksun bir şekilde hayat savaşı veriyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:23 
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