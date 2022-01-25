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Balkanlar'da kışın keyfi açık hava buz pateni pistlerinde çıkarılıyor - Son Dakika

Balkanlar'da kışın keyfi açık hava buz pateni pistlerinde çıkarılıyor

25.01.2022 13:40
Balkanlar'da kışın keyfi açık hava buz pateni pistlerinde çıkarılıyor

Saraybosna, Belgrad ve Zagreb'in de aralarında olduğu birçok Balkan kentinde, açık hava buz pateni pistlerine akın etti.

Saraybosna, Belgrad ve Zagreb'in de aralarında olduğu birçok Balkan kentinde, açık hava buz pateni pistlerine akın etti.

Kovid-19 salgınına karşı kısıtlamaların uygulandığı bölge ülkelerinde, aralarında özellikle gençlerin de olduğu birçok kişi, "en güzel kış sporu" olarak adlandırdıkları buz pateni pistlerine giderek eğlendi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki buz pateni pisti şubat ayının sonuna kadar açık kalacak.

Zagreb'de 2002'den bu yana faaliyet gösteren paten pistinin yetkilileri, "Zagreb'deki pist, kent sakinlerinin ve turistlerin uygun fiyatlarla, müzik atmosferi eşliğinde paten yapabileceği en güzel yerler arasında." dedi.

Yetkililer, "Pistin salgın öncesi kış sezonunda toplam 30 bin ziyaretçiye ulaşıyordu. Şimdi aynı anda piste giren kişi sayısını 100 ile kısıtladığımız için ziyaretçi sayılarımız eskiye göre daha az. Yetişkinlerin piste girebilmesi için Kovid-19 aşı sertifikalarını ibraz etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki açık hava buz pateni pistleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. "Safet Zajko" merkezi ve "Skenderija" platosundaki buz pateni pistleri en çok ziyaretçi çeken eğlence merkezleri arasında yer alıyor.

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Saraybosna, Sırbistan, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkanlar'da kışın keyfi açık hava buz pateni pistlerinde çıkarılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkanlar'da kışın keyfi açık hava buz pateni pistlerinde çıkarılıyor - Son Dakika
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