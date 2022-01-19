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Balkanlar'da Kovid-19'da en yüksek vaka sayıları kaydediliyor - Son Dakika

Balkanlar'da Kovid-19'da en yüksek vaka sayıları kaydediliyor

19.01.2022 12:52
Balkanlar'da Kovid-19'da en yüksek vaka sayıları kaydediliyor

Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında yeni yüksek sayılar paniğe sebep oldu.

Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında yeni yüksek sayılar paniğe sebep oldu.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 470 bin, Kovid-19'a bağlı vefat sayısının ise 13 bin 124 olduğu Sırbistan'da vakalarda bugüne kadarki en yüksek sayı kaydedildi. Tüm aşılarını tamamlayanların oranının yüzde 46,8 olduğu ülkede son 24 saatte 18 bin Kovid-19 vakası görüldü.

Kovid-19 vaka sayısı 321 bini bulan Bosna Hersek'te, Kovid-19'a bağlı vefat sayısı 13 bin 888'e ulaştı. Tam doz aşıların oranının yüzde 30'a dahi ulaşamadığı ülkede, son 24 saatte 3 bin 342 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı ölenlerin sayısının 13 bin 212'ye yükseldiği Hırvatistan'da toplam vaka sayısı 826 bine ulaştı. Son 24 saatte 7 bin 548 Kovid-19 vakasının kaydedildiği ülkede, tam doz aşı olanların oranı yüzde 54'e yükseldi.

Karadağ hükümeti, Kovid-19'la mücadele amacıyla yeni tedbirler almaya başladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, ülkeye girişlerde yolcuların tam aşılanmış olması ve ikinci aşı dozunun üzerinden 6 aydan fazla süre geçmemiş olması veya hastalığı geçirdiğine dair belge sunması gerektiği belirtildi.

Pozitif PCR testi veya hızlı antijen testinin üzerinden 10 günden az ve 180 günden fazla geçmemiş olması gerektiği ifade edilen açıklamada, ancak her iki durumda da yolcunun en fazla 72 saat öncesinden alınmış negatif PCR testi veya en geç 48 saat öncesinde alınmış hızlı antijen testi sonucuna sahip olması zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

Ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 207 bin, vefat sayısı 2 bin 485, tam doz aşı oranı yüzde 44,4 ve son 24 saatte görülen vaka sayısı 1814 oldu.

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PCR Testi, Sırbistan, Balkanlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Balkanlar'da Kovid-19'da en yüksek vaka sayıları kaydediliyor - Son Dakika
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