Balkanlar'da Kovid-19 gölgesinde bayram namazı - Son Dakika
Balkanlar'da Kovid-19 gölgesinde bayram namazı
Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde toplanan Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralına riayet ederek bayram namazını kıldı.
Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde toplanan Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralına riayet ederek bayram namazını kıldı.
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24.05.2020 09:46:48. #1.13#
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