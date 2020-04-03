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Balkanlar'da Kovid-19 nedeniyle "sessiz cuma" yaşanıyor
6 saat önce
Balkan ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin toplu ibadete kapatılması nedeniyle Cuma namazları bu hafta da kılınmadı.
Balkan ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin toplu ibadete kapatılması nedeniyle Cuma namazları bu hafta da kılınmadı.
Camilerden bu hafta da ezan sesleri yükselirken, cemaat ile namaz kılınmasına izin verilmediği için camiler yine boş kaldı.
Başta Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, Arnavutluk'un başkenti Tiran ve Kosova'nın başkenti Priştine olmak üzere bölgenin genelinde cemaat ile Cuma namazının yanı sıra cemaatle diğer vakitler de kılınmazken, ezanlar okunmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, bazı camilerde salgına karşı tedbirler alınarak az sayıda vatandaş cuma yerine sadece öğle namazını kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:19 Kaynak: AA
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