Balkanlar'da Kovid-19 nedeniyle 'sessiz' Cuma devam ediyor - Son Dakika

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Balkanlar'da Kovid-19 nedeniyle 'sessiz' Cuma devam ediyor
6 saat önce
Balkan ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin toplu ibadete kapatılması nedeniyle Cuma namazları bu hafta da kılınmadı.
Balkan ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin toplu ibadete kapatılması nedeniyle Cuma namazları bu hafta da kılınmadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:12 Kaynak: AA
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