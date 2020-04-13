Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları, Balkan ülkelerinde her geçen gün artmaya devam ediyor.

Vaka sayısının 424 artarak 4 bin 54'e yükseldiği Sırbistan'da, 85 kişi de yaşamını yitirdi.

Çinli bir firma, Sırbistan'ın İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına kızılötesi termometre, termal kamera ve maske yardımında bulundu.

İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, demir yolu firması tarafından sağlanan yardımın Sırbistan'daki demir yollarında kullanılacağını ifade etti.

Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic de bugünden itibaren maya ve yağ ihraç etmeye başlayacaklarını belirtti.

Sırbistan'ın Nis kentindeki Gerontoloji Merkezi yetkilisi, "merkezde 139 kişinin virüse yakalanmasına sebebiyet verdiği ve salgının yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri almadığı" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 273'e yükseldiği Karadağ'da, 3 kişi hayatını kaybetti.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, Avrupa Birliğince (AB) geliştirilen ortak tedarike ilişkin iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Kovid-19'la mücadelede ilaç, tıbbi malzeme ve hizmet yardımlarının daha hızlı ulaştırılmasını hedefleyen anlaşmayı bölge ülkelerden Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya da imzalamıştı.

Hırvatistan, iyileşen sayısının artmasından memnun

Bir diğer Balkan ülkesi Arnavutluk'ta 467 vaka görülürken, 23 kişi de virüsten yaşamını yitirdi.

Arnavutluk da hükümet, evde kalmanın temel şart olmaya devam edeceğini belirtirken, Arnavutluk Meclisinin perşembe günü oturum yapacağı açıklandı.

Ülkede yapılan araştırmada, Arnavutluk'taki ölümlerin diğer ülkelere oranla daha erken yaşlarda yaşandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İtalya'da ölüm vakalarının yaş ortalaması 80 olarak gösterilirken, bu rakamın Arnavutluk'ta 71 yaş olduğu kaydedildi.

Hırvatistan'da ise vaka sayısı 50 artarak 1650'ye ulaştı. Ülkedeki ölümler de 50'ye yükselirken, 400 kişi iyileşti. Sağlık Bakanı Vili Beros, iyileşen sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Balkan ülkelerindeki vaka ve ölüm sayıları ise şöyle:

"Slovenya 1212/55, Romanya 6 bin 633/318, Yunanistan 2 bin 114/98, Bosna Hersek 1030/39, Kuzey Makedonya 854/38, Bulgaristan 676/31, Arnavutluk 467/23, Kosova 362/8."