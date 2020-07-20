Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Balkan ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Slovenya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları günden güne artmaya devam ediyor.

Balkan ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Slovenya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları günden güne artmaya devam ediyor.

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Son dönemde bölgede en fazla vaka görülen Sırbistan'da, son 24 saatte 396 yeni vaka ile toplam sayı 20 bin 894'e ulaştı.

Can kaybının 472'ye yükseldiği Sırbistan'da, 187 hastanın ise solunum cihazına bağlı olduğu ifade edildi.

Acil Durum Ofisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi yaptıranların sonuçları internet üzerinden öğrenebilecekleri bildirildi.

Hırvatistan ve Bosna Hersek

Hırvatistan'da da vaka sayısı 92 artarak 4 bin 345'e yükseldi. Can kaybının 120'ye ulaştığı ülkede 3 bin 18 kişi iyileşti.

Bosna Hersek'te ise vaka sayısı 227 artarak 7 bin 908'e, can kaybı 245'e çıktı. Ülkede 3 bin 612 kişi iyileşti.

Slovenya ve Karadağ

Bir diğer Balkan ülkesi Slovenya'da vaka sayısı 1953 olarak açıklanırken, can kaybı da 1 artarak 113 oldu. Slovenya'da iyileşen sayısı ise 1603 olarak kaydedildi.

Avrupa'da virüsün son bulaştığı ülke olan Karadağ'da vaka sayısı 2 bin 188'e yükseldi, 32 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede 385 kişi ise Kovid-19'u yenerek iyileşti.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da şimdiye kadar 9 bin 153 vaka bildirildi. Ölü sayısının 422 olduğu ülkede, 4 bin 810 kişi iyileşti. Kuzey Makedonya'da 3 bin 921 aktif vaka bulunuyor.

Arnavutluk'ta vaka sayısı 4 bin 90 oldu. Şimdiye kadar 112 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 311 kişi de iyileşti.

Kosova'da ise toplam vaka sayısı 5 bin 735'e yükseldi. Bugüne kadar 135 kişinin öldüğü salgından 2 bin 968 kişi iyileşti.

Sırbistan Karadağ, Makedonya, Slovenya, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika
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