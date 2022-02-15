Üye Girişi
Balkanlar'da Kovid-19 vakaları ve ölüm oranlarında düşüş başladı - Son Dakika

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları ve ölüm oranlarında düşüş başladı

15.02.2022 16:35
Balkanlar'da Kovid-19 vakaları ve ölüm oranlarında düşüş başladı

Balkanlar'da Kovid-19 salgınında 5'inci dalganın etkisi azalmaya başladı.

Balkanlar'da Kovid-19 salgınında 5'inci dalganın etkisi azalmaya başladı.

Slovenya'da Kovid-19'a bağlı toplam vaka sayısı 851 bin 639'a, ölü sayısı 6 bin olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısının 3 bin 639 olduğu Slovenya'da 18 kişi virüs nedeniyle öldü.

Slovenya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, uzman ekiplerle görüşme sonrası tedbirlerde hafifleme olabileceği bildirildi.

Hırvatistan'da son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 452, hayatını kaybedenlerin sayısı 64 oldu. Ülkede Kovid-19'a bağlı toplam vaka sayısı 1 milyonu buluyor.

Bosna Hersek'te son 24 saatte 979 Kovid-19 vakası görüldü, 25 kişi yaşamını yitirdi.

Karadağ'da son 24 saatte 225 vaka tespit edildi, ölü sayısı 3 olarak kaydedildi.

Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 848 bini bulan Sırbistan da yeni vaka sayısı geçen haftaya göre düşerek 7 bin 30 oldu. Sırbistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı toplamda 14 bin 495'e yükseldi. Son 24 saatte hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 67 oldu.

Çin'in Vuhan şehrinde 2019 sonunda ortaya çıkan Kovid-19'a Balkanlar'da ilk kez 25 Şubat 2020'de Hırvatistan'da rastlanmıştı.

YORUMLAR
500

Hırvatistan, Balkanlar, Slovenya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkanlar'da Kovid-19 vakaları ve ölüm oranlarında düşüş başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmayınca ödemeyi devlet yapmak zorunda kaldı!
16:19 Pilot uygulama 3 ilde başladı! Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu artık evinde düzenlenecek
16:17 Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı
16:05 14 kadınla evlendi, 14'ünü de dolandırdı! Hindistanlı Kazanova'nın marifetleri
15:51 Sarıgül markete gitti, fiyatları kontrol etti ve bakan Nebati'ye seslendi: Aynı yerde, aynı noktadayım, fiyatlar da aynı!
15:50 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Yıldırım neyi Azra'dan gizliyor?
15:49 Yargı'nın Pars savcısı, sevgilisinden ayrıldı!
15:48 Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi!
15:46 Adnan Oktar'ın eski "aslancığı": Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm
15:40 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 16:40:32. #1.13#
SON DAKİKA: Balkanlar'da Kovid-19 vakaları ve ölüm oranlarında düşüş başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement