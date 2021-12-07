Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında ve ölümlerde artış gözleniyor - Son Dakika

Balkanlar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ve virüse bağlı ölümlerde artış gözlenirken, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de tüm hastaneler "pandemi hastanesi" olarak tanımlandı.

Kovid-19'a bağlı toplam vefat sayısının 11 bin 269'a yükseldiği, haftalık ortalama vaka sayısının 3 bin 917'ye çıktığı Hırvatistan'da son dönemde vaka sayılarındaki artış paniğe sebep oldu.

Ülkenin başkenti Zagreb'de tüm hastaneler pandemi hastanesine dönüştürülürken, Hırvatistan Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara aşı olmaya çağırdı. Hırvatistan'da 4 milyon 249 bin 704 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bosna Hersek'te Kovid-19 aşılarına ilgisizlik nedeniyle tam doz aşılanların oranı yüzde 30'u geçemedi. Ülkede son 24 saatte 264 Kovid-19 vakası görüldü, 32 kişi yaşamını yitirdi.

Sırbistan Sağlık Bakanlığı da tek dozluk Rus Sputnik Light aşısının yakın zamanda uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 270 bini bulan Sırbistan böylece Sputnik Light aşısını Avrupa'da onaylayan ilk ülke olacak. Sırbistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 11 bin 955'e yükseldi.

Slovenya'da Johnson&Johnson aşısı yapılan 20 yaşındaki bir kadının ölümü tartışmalara sebep oldu. Bunun üzerine Slovenya Sağlık Bakanlığı Johnson&Johnson aşısının bundan böyle ülkede uygulanmayacağını açıkladı.

Slovenya'da Kovid-19'a bağlı toplam vaka sayısı 431 bine, vefat sayısı da 5 bin 319'a ulaştı.

Çin'in Vuhan şehrinde 2019 yılı sonunda ortaya çıkan Kovid-19'a, Balkanlar'da ilk kez 25 Şubat 2020 tarihinde Hırvatistan'da rastlanmıştı.