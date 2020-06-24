Balkanlar'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla yeniden bazı tedbirler getirildi - Son Dakika

Balkanlar'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla yeniden bazı tedbirler getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son dönemde tekrar artmaya başladığı Balkanlar'da, bazı ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirleri yeniden getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son dönemde tekrar artmaya başladığı Balkanlar'da, bazı ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirleri yeniden getirdi.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, yaptığı açıklamada, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan geleceklere 14 günlük zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu. Bozinovic, karantina uygulamasının Hırvatistan'dan transit geçecekler için geçerli olmadığını ifade etti.

Hırvatistan'da vaka sayısı son 24 saatte 22 artarak 2 bin 388'e yükselirken, can kaybı ise 107 olarak açıklandı.

Sırbistan'da son 24 saatte 143 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 13 bin 235, can kaybı ise 263 oldu.

Ülkede günlük vaka sayılarının yeniden artması üzerine şehirler arası ve şehir içi ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic, 20 doktor ve 40'a yakın hemşirenin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Sancaklı Boşnaklar Türkiye'den yardım talep etti

Bu arada, Sancak bölgesindeki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Sancak için acil sağlık çalışanı talebinde bulundu.

Başta Novi Pazar şehri olmak üzere Sancak bölgesinin son günlerde Kovid-19 ile mücadelede büyük sorunlar yaşadığını aktaran Curic, özellikle son 10 gündür bölgedeki durumun çok ciddi olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önce bölgeye yaptığı yardımlar için teşekkür eden Curic, "Yardıma muhtaçlara her daim yardım eli uzattığınızı göz önünde bulundurarak, sizden bir kez daha Sancak'a acil yardım talep ediyorum. Şu an en fazla ihtiyacımız olan sağlık çalışanı desteğidir." ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinden Bosna Hersek'te de son 24 saatte 88 yeni vaka tespit edilirken, uzun bir süre aktif vakanın olmadığı Karadağ'da 5, Slovenya'da ise 7 yeni vaka görüldü.

Sırbistan Karadağ, Bosna - Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkanlar'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla yeniden bazı tedbirler getirildi - Son Dakika

Son Dakika

00:55 Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı 00:52 Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı 00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 12:13 Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 01:01:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkanlar'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla yeniden bazı tedbirler getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]