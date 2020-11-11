"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Balkanlar'da binlerce fidan dikildi - KUZEY - Son Dakika

"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Balkanlar'da binlerce fidan dikildi - KUZEY

11.11.2020 16:55

"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk ve Karadağ'da binlerce fidan toprakla buluştu.

"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk ve Karadağ'da binlerce fidan toprakla buluştu.

" Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla düzenlenen projenin Kuzey Makedonya ayağında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kuzey Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanlığının desteğiyle Jelino'da 250 fidan dikildi.

Büyükelçi Hasan Mehmet Sekizkök, yaptığı açıklamada, "Bugün Vardar'ın iki yakasını birleştiren ve Osmanlı döneminden kalan Taşköprü'nün yanı başında diktiğimiz fidanlarla soluduğumuz havaya taze bir nefes vermekte olduğumuza inanıyorum." dedi.

Sekizkök, dikilen fidanların iki ülke arasındaki müstesna dostluğun bir nişanesi olarak kök salmasını, her geçen gün daha da güçlenerek büyümesini dildi.

Kuzey Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Ariyanit Hoca da "Bugün ekeceğimiz fidanlarla bir kez daha ülkelerimiz arasındaki dostluğu teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te 1000 fidan dikildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 1000 fidan dikilirken, programa katılan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başbakanı Fadil Novalic, dünyanın yeşil kalması için böyle köklü projeleri yapanları tebrik etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ise geçen yıl Türkiye'de başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasının bugün 25 farklı ülkeye ulaştığını aktardı.

Kosova'da 2 bin fidan toprakla buluştu

Bölge ülkelerinden Kosova'nın Gilan şehrinde ise 2 bin fidan dikildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye'de başlatılan ağaçlandırma kampanyasının dost ve kardeş Kosova'ya da yansıtılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Dikilen ağaçların Türkiye ve Kosova halkları arasındaki dostluk gibi sağlam olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Nehat Ramadani ise dikilen fidanların Kosova ve Türk halkları halkı arasındaki dostluğu ve kardeşliği derinleştirdiğini vurguladı.

Karadağ'da zeytin fidanları dikildi

Karadağ'ın Tuzi şehrindeki programda konuşan Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, salgının dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde ağacın ve çevre korumasının önemine işaret etti.

Bugün Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Rafet Husovic ve Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile 1000 adet zeytin fidanı diktiklerini aktaran Ozan, dikilen fidanların yüz yıllarca yaşaması temennisinde bulundu.

Arnavutluk'taki programa Başbakan Rama da katıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 1000 adet fidan dikilen programa Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Bledi Çuçi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj da katıldı.

Başbakan Rama, Türkiye'nin yeşil alanlarda bugün dünyadaki en önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, bu noktada Arnavutluk'a da aktarılabilecek olağanüstü bir uzmanlığa sahip olduğunu da söyledi.

Çuçi ise bu muhteşem ağaçlandırma festivalinin sadece bölge için değil, tüm dünya için önemli bir girişim olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Yörük de "Amacımız Cumhurbaşkanımızın himayelerindeki bu proje sayesinde dost ve kardeş ülkelerde başlatmak üzere bu projeyi dünya geneline yaymak ve gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak." dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Balkanlar'da binlerce fidan dikildi - KUZEY
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Balkanlar'da binlerce fidan dikildi - KUZEY
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Balkanlar'da binlerce fidan dikildi - KUZEY
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Balkanlar'da binlerce fidan dikildi - KUZEY
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Balkanlar'da binlerce fidan dikildi - KUZEY

Makedonya, Türkiye, Kosova, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Balkanlar'da binlerce fidan dikildi - KUZEY - Son Dakika


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