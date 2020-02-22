Balkanlar'da yaşayan Türklerden

Edirne'de düzenlenen "Balkanlar'da Faaliyet Gösteren STK'lerin Edirne Buluşması" çalıştayının sonuç bildirgesinde, "Balkan ülkelerinde Türkçenin korunması gerektiği" vurgusu yapıldı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Edirne temsilciliğinde Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Kosova, Makedonya ve Gagauz Özerk Yeri'nden sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla, "Balkanlar'da Faaliyet Gösteren STK'lerin Edirne Buluşması" çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın sonuç bildirisinde, Balkanlar'daki Türklerin ana dili olan Türkçenin korunması ve yaşatılması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Bulgaristan'daki okullarda anadil eğitiminin "vahim" noktaya ulaştığı aktarılan bildiride, "Ana dil olarak Türkçe ders alan öğrenci sayısının 5 bin seviyesine düşmüş olması Bulgaristan Türklerinin geleceğine dair olumsuz bir durumu işaret etmektedir. Türkçe ile ilgili etkinliklerin arttırılması, Türkçe öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve öğrencilere yönelik projelerin yapılması öncelik arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'da azınlık okullarından, Yunan okullarına yönelik ortaya çıkan gönüllü olmayan ama zaruri hale gelmeye başlayan geçişin önlenmesi gerektiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, Batı Trakya'da azınlık okullarında görev yapan öğretmenlerin Türkiye'de hizmet içi eğitim almalarına müsaade edilmesi gerekiyor. Türkiye'deki üniversitelerden mezun olmuş azınlık öğretmenlerine Türk azınlık okullarında görev yapma hakkı tanınmalıdır. Batı Trakya Türk azınlığının 10 yılı aşkın süredir talep ettiği iki dilli eğitim Türkçe-Yunanca verecek anaokullarının açılmasına müsaade edilmesi önemli bir konudur. Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığın Türk kimliğinin resmi makamlarca tanınması ve etnik kimliğinin inkar edilmemesi, olmazsa olmaz bir zarurettir."

Bildiride, Kuzey Makedonya'da okullarda kullanılan ders kitaplarındaki Türklerle ilgili olumsuz ifadelerin çıkarılmasının gerektiği aktarıldı.

Kosova'da 2001'den itibaren Türkçenin statüsünde olumsuzluklar meydana geldiği vurgulanan bildiride, şu görüşlere yer verildi:

"Türkçenin tekrar ulusal düzeyde kullanım sahasına sahip olması gerekmektedir. Romanya'da ana dilde eğitimle ilgili olarak yasal anlamda herhangi bir sorun görünmese de özellikle tarih ders kitaplarında bulunan Türklerle ilgili olumsuz ifadelerin kaldırılması gerekir. Mevcut eğitim kurumlarının soydaşlarımızın yaşadığı bölgelere yaygınlaştırılması bir diğer öncelik alanıdır. Moldova'daki Gagauz Özerk Yeri Bölgesi'nde, Gagavuz aileler arasında anadil olarak Gagavuzcanın yaygınlaştırılması için desteklenmesi önemlidir. Bu anlamda, Gagavuzcanın özellikle çocuklar arasında öğretimi konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerekir."