Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da kara dönüşecek - Son Dakika

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Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da kara dönüşecek
6 saat önce
Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:20 Kaynak: AA
Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, Türkiye çarşamba günü Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.
Soğuk hava dalgasının hava sıcaklıklarını hissedilir düzeyde düşürmesi bekleniyor. Sağanak olarak başlayan yağışların ise çarşamba günü akşam saatlerine doğru kar yağışına döneceği ön görülüyor.
Nehir ve barajlardaki su seviyelerinin düştüğü bölgede üretici yağmur ve kar duasına çıkmıştı. Selimiye Camisi'nde geçen hafta dua edilmişti.
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