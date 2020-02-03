Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da kara dönüşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da kara dönüşecek - Son Dakika

Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da kara dönüşecek

6 saat önce

Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da kara dönüşecek, System.String[]

Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, Türkiye çarşamba günü Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Soğuk hava dalgasının hava sıcaklıklarını hissedilir düzeyde düşürmesi bekleniyor. Sağanak olarak başlayan yağışların ise çarşamba günü akşam saatlerine doğru kar yağışına döneceği ön görülüyor.

Nehir ve barajlardaki su seviyelerinin düştüğü bölgede üretici yağmur ve kar duasına çıkmıştı. Selimiye Camisi'nde geçen hafta dua edilmişti.

Trakya Bölgesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'nın "Türkiye bize haber vermedi" iddiası hükümet tarafından yalanlandı
Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:42:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da kara dönüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]