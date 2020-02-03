Balkanlar'dan kar geliyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda, Trakya bölgesinde Çarşamba gününden itibaren kuvvetli sağanak yağışı, soğuk hava ve kar yağışı beklendiği belirtildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgemizin Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü Marmara Bölgesinde görülecek yağışların kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yağış, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölgemiz genelinde hissedilir derecede (10-15 C derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, Çarşamba günü güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (50-70 Km/saat) eseceği ancak rüzgarın Çarşamba günü öğle saatlerinden başlayıp, Perşembe günüde dahil olmak üzere kuzey ve kuzeybatı yönlere döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodos ve karayel fırtınası nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye olunur" denildi.



İstanbul'da fırtına, kuvvetli sağanak, soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor



Yapılan açıklamanın devamında, "İstanbul'da bu gece hafif yağmur geçişi bekleniyor. Çarşamba günü Balkanlar'dan gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışın başlaması bekleniyor. Güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgarın aynı gün öğle saatlerinde kuzeybatı yönüne döneceği ve hava sıcaklığını hissedilir derecede düşüreceği bekleniyor. Yağışın Perşembe sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık ve kar şekline dönmesi, Cuma günü Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla Cumartesi akşam saatlerine devam etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ