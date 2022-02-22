Balkanlar'dan Rusya'nın "Donetsk ve Lugansk" kararına tepki - Son Dakika
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Balkanlar'dan Rusya'nın "Donetsk ve Lugansk" kararına tepki

22.02.2022 14:40
Balkanlar'dan Rusya'nın "Donetsk ve Lugansk" kararına tepki

Balkan ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararına tepki gösterdi.

Balkan ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararına tepki gösterdi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmektir. Avrupa Birliği ile Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu iletiyoruz." dedi.

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa Birliği İşleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın egemenliğine destek oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hareketi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuku ihlal ediyor. Minsk anlaşmalarını ve krize yönelik diplomatik çözümü baltalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karadağ'ın Ukrayna'ya açık destek verdiğini vurguladı.

Djukanovic, "Rusya 'Donetsk ve Lugansk' bölgelerini tanıyarak uluslararası hukuku ihlal ediyor." ifadesine yer verdi.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, sosyal medya paylaşımında, Avrupa Birliğinin Ukrayna'ya tam üyelik perspektifi sunmasının gerektiği üzerinde durdu. "Rusya'nın Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgeyi tanıması, uluslararası hukukun ve Budapeşte ile Minsk anlaşmalarının bariz şekilde ihlalidir. Slovenya bu kanunsuz eylemi kınamaktadır." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğinin altını çizdi.

Dzaferovic, "Rusya'nın, Ukrayna'nın iki bölgesinin sözde cumhuriyet olarak tanınmasını kınıyorum. Bu durum, uluslararası hukukun apaçık ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Srna haber ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde olup bitenleri endişeyle takip ettiğini, gerilimin azalması ve diyaloğa geri dönülmesini umduğunu ifade ederek "Sadece güvenlik ve siyaset alanında kalmayan yeni bir gerçeklikle yüz yüzeyiz, ikili ve çoklu ilişkileri zorlaştıracaktır. Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nin de üzerindeki baskıların artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu olaylardan sonra Batı Balkanlar'da da gerginliğin artmasını bekliyoruz. Dünyanın hem siyasi hem de güvenlik yapısı çöküyor. Düne kadar bildiğimiz hiçbir şey artık geçerli değil. Barışa olan bağlılığımız sağlam ve güçlü olmalıdır." dedi.

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Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Donetsk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkanlar'dan Rusya'nın 'Donetsk ve Lugansk' kararına tepki - Son Dakika


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