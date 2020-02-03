Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor - Son Dakika

Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor

6 saat önce

Yurt genelinde çarşamba gününden itibaren fırtına, kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.

Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor, System.String[]

Yurt genelinde çarşamba gününden itibaren fırtına, kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava çarşambadan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurdu etkisi altına alacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çarşamba günü görülecek yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının, önce Balkanlar sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, yurt genelinde 10-15 derece azalması, gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, çarşamba Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde, perşembe ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Yağışlı sistemin pazar yurdu terk etmesi bekleniyor.

Karadeniz, Marmara, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Naci Görür'den büyük Marmara depremi tahmini: Deprem Kumburgaz kolunda, en az 7.2 büyüklüğünde olabilir
Meteoroloji tarih verip uyardı! Birçok ilde kar yağışı etkili olacak Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:08:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]