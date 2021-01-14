Balkanlar'dan Trakya'ya gelen lezzet: Tahin helvası - Son Dakika

Balkanlar'dan Trakya'ya göç eden ailelerin özel tarifleriyle hazırlanan tahin helvası, lezzetiyle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Oldukça yüksek besin değerine sahip tahin helvası, ilgi görüyor.

Önce bir kazana toz şeker, su ve limon tuzu atıldıktan sonra kaynatılıyor. Kaynamaya başlayınca içerisine çöven suyu ve vanilya dökülüyor, ardından çırpılıyor. Beyazlaştığı zaman tahinle karıştırılıyor. Daha sonra kürekle tel tel açılan bu karışım, yuvarlanarak helva haline getiriliyor.

Talebe göre Antep fıstığı, kakao ekleniyor ya da sade şekilde üretiliyor.

Tahin helvası ustası Ufuk Güler, AA muhabirine, bu helvanın Balkanlar'dan Trakya'ya göç eden aileler tarafından yaygın şekilde yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır helva yaptığını anlatan Güler, "Helva bazı yörelerde makine ile karıştırılıyor ancak elle karıştırılınca tadı daha güzel oluyor. Bu helva özellikle kışın tercih ediliyor." dedi.