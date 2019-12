Balkanlar'ın değişilmez lezzeti Bursa'da

Balkanlar'ın değişilmez lezzetlerinin tadılabileceği Novi Balkan Köfte Bursa Özlüce'de hizmete girdi.



Balkan lezzetlerinden başta köfte olmak üzere et çeşitlerinin bulunabileceği Novi Balkan Köfte Bursa Özlüce'de açıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in iştirakiyle gerçekleştirilen açılış töreninde davetlilere ikram edilen köfteler tam not aldı. Köftenin yanında Balkanlar'a mahsus mezeler de tanıtıldı.



Novi Balkan Köfte sahipleri Serdar - Selime Ersoy çifti, Bursalıları yeni açılan mekanlarına davet etti. Yeni hizmete giren köftecide Balkan havalarının yansıtıldığına dikkat çeken Selime Ersoy, "Daha çok Balkan yöresine ait köfte çeşitlerimiz var. Bunun yanı sıra et ve tatlı çeşitlerimiz de mevcut. Köftemizin yanında Balkanlar'a ait çeşitli mezeleri de müşterilerimize sunuyoruz. Balkanlar'dan gelen kuru etimiz de mönümüzde var. Etlerimizi zaten en kaliteli yerlerden alıyor ve kendimiz seçiyoruz" dedi.



Babasının Arnavut, annesinin de Boşnak olduğunu dile getiren Serdar Ersoy, "Balkanlar'dan esinlenerek sunumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak misafirlerimizi ağırlayacağız. Yeni lezzetlere, yeni tatlara açık olan herkesi Özlüce'deki yerimize bekliyoruz" dedi. - BURSA