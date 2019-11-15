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Balkanlar'la ilişkilerde ekonomik hamle

6 saat önce

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan'ı ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugüne kadar kültürel olarak devam eden iki ülke arasındaki ilişkilerin artık ekonomik boyuta taşınması gerektiğini söyledi.

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Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan'ı ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugüne kadar kültürel olarak devam eden iki ülke arasındaki ilişkilerin artık ekonomik boyuta taşınması gerektiğini söyledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan'ı Heykel'deki tarihi binada ağırladı. Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç'ın da katıldığı ziyarette konuşan konuk Bakan Elvin Hasan, Bursa'nın da Balkanlardan çok fazla göç aldığını, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'ya geldiklerinde kendilerini evlerinde hissettiklerini söyledi. Resmi rakamlara göre 2 milyon nüfusa sahip Makedonya'daki Türk nüfusun 80 bin civarında olduğunu kaydeden Hasan, "Yatarım için cazip bin ülkeyiz. Ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere ve İsviçre'den yabancı yatırımcılar geliyor. Türkiye'den de Gebzeli 2 yatırımcımız var. Türk yatırımcı sayısının artmasını istiyoruz. İki ülke liderinin ortak hedefi ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması. Şuanda ticaret hacmimiz 500 milyon dolar seviyesinde. Bu konuda Türk yatırımcıları bekliyoruz" diye konuştu.


Ekonomi öne çıkmalı


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Türkiye - Makedonya ve Bursa - Üsküp arasındaki sosyal kültürel etkinlikler anlamında hiçbir tereddüt olmadığını ancak artık ilişkilerin ekonomik boyuta taşınması gerektiğini vurguladı. Türk işadamlarının farklı Pazar arayışlarında olduğunu ve farklı ülkelerde yatımlar yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Hem gönüldaşlığımız olan hem de mesafe olarak da yakın olan Makedonya ile ekonomik ilişkileri artırmalıyız. Balkan göçmeni olsun olmasın 82 milyonluk Türkiye'de Balkanlar dediğinizde herkesin gönlünde ılık ılık rüzgarlar eser. Hem devletimizin hem belediyelerimiz o bölgelerde çalışmaları oldu, olmaya da devam edecek. Ancak bugüne kadar Balkanlarla ilişkilere biraz folklorik baktık. Bu ilişkiler de tabi ki önemli ama 3-5 iş adamımızın oraya yatırım yapmasıyla önümüzün çok daha açık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.


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Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
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