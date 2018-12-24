Balkanlar Üzerinden Yeni Soğuk Hava Dalgası
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
uyardı. Türkiye
Balkanlar üzerinden yeni soğuk hava dalgası etkisine girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda yurdun Edirne
, Kırklareli
ve Tekirdağ
üzerinden başlayarak, soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmesi üzerine çeşitli uyarılar yapıldı.
Yağışlı ve soğuk hava dalgası ile ilgili yapılan açıklamada, "Yurdumuzun yarın (24.12.2018 Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, Çarşamba
ve Perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede (8-12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinde gelen bu sistemde bu hafta İzmir
'de sadece Salı günü yağmur ve sağanak şeklinde yağış bekleniyor. Diğer günlerde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarındaki düşüşler İzmir ve Kıyı Ege
'de de hissedilecektir. Bu hafta etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın neden olacağı kuvvetli meteorolojik olaylar ile ilgili yayımlanacak meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:25 Kaynak: İHA
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