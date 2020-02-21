Balkanlarda faaliyet gösteren STK'lar buluştu - Son Dakika
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Balkanlarda faaliyet gösteren STK'lar buluştu

7 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Anadolu, Rumeli ve Balkanlar aslında aynı bütünün bir parçaları." dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Anadolu, Rumeli ve Balkanlar aslında aynı bütünün bir parçaları." dedi.

Canalp, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonunca Edirne'de düzenlenen "Balkanlarda Faliyet Gösteren STK'ların Edirne Buluşması" programının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de şu anda yaşayanların önemli bir bölümünün Balkan coğrafyasından göçerek gelmiş insanlar olduğunu söyledi.

Bu insanların 600 yıl önce de aynı şekilde Anadolu coğrafyasından Balkanlara göçmüş olduğunu belirten Canalp, "Anadolu, Rumeli ve Balkanlar aslında aynı bütünün bir parçaları. Coğrafi olarak da insani olarak da aynı bütünün parçaları. İnsan olarak bütünlüğü sağlayan şey bizim millet olma şuurumuz, bizi bir araya getiren bizi bizi yapan müşterek değerlerdir. Aslında bizi biz yapan şey bin yılların mirasıdır." dedi.

Canalp, buluşma için Gagavuz Yeri'nden Edirne'ye gelmiş soydaşlarla caddede karşılaştığını, çok rahat ve akıcı bir Türkçe'yle diyalog kurduklarını belirtti.

Bu diyaloğun, bin yılların ve ayrı coğrafyaların araya hiçbir mesafe koyamadığını da net bir şekilde gösterdiğini ifade eden Canalp, "Kesintisiz çok rahat bir diyalog kuruyor olabilmemiz bize şunu gösteriyor ki biz millet olarak nerede yaşıyorsak yaşayalım özümüzü muhafaza edebildiğimiz sürece varlığımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu buluşma kapsamında düzenleyecekleri çalıştayın Türkiye'de yaşayan Balkan göçmenleri ve Balkanlarda yaşayanlar soydaşları için verimli olacağına inandığını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Gagavuz Yeri'nden Alla Büyük de buluşmanın önemli olduğunu söyledi.

Gagavuzların dil konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirten Büyük, "O yüzden buluşmadan umutluyuz. Sizlerin desteğiyle Gagavuz dilini ilerleteceğiz, koruyacağız ve gençlerimize öğreteceğiz. Hepimiz kardeşiz." dedi.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Genel Başkanı Erhan Pekkan da buluşmanın amacının Balkan ülkelerinde ana dili Türkçe olan topluluklar tarafından kurulan sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini artırmak ve ortak projelerle kaynaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Konuşmalar sonrası Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp'e şilt taktim etti.

Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova ve Gagavuz Yeri ile yurt içindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı buluşma, yarın düzenlenecek çalıştayla sona erecek.

Balkanlarda faaliyet gösteren STK'lar buluştu

Ekrem Canalp, Rumeli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:05 Kaynak: AA
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