Balkanlarda faliyet gösteren STK'lar Edirne'de buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balkanlarda faliyet gösteren STK'lar Edirne'de buluştu - Son Dakika

Balkanlarda faliyet gösteren STK'lar Edirne'de buluştu

6 saat önce

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonunca Edirne'de "Balkanlarda Faliyet Gösteren STK'ların Edirne Buluşması" programı düzenlendi.

Balkanlarda faliyet gösteren STK'lar Edirne'de buluştu, System.String[]

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonunca Edirne'de "Balkanlarda Faliyet Gösteren STK'ların Edirne Buluşması" programı düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'de yaşayanların önemli bir bölümünün Balkan coğrafyasından göçerek gelenler olduğunu söyledi.

Bu insanların 600 yıl önce de aynı şekilde Anadolu coğrafyasından Balkanlar'a göçtüğünü belirten Canalp, "Anadolu, Rumeli ve Balkanlar, aslında aynı bütünün bir parçaları. Coğrafi olarak da insani olarak da aynı bütünün parçaları. İnsan olarak bütünlüğü sağlayan şey bizim millet olma şuurumuz, bizi bir araya getiren, bizi bizi yapan müşterek değerlerdir. Aslında bizi biz yapan şey bin yılların mirasıdır." diye konuştu.

Canalp, soydaşlarla kurulan diyaloğun, bin yılların ve ayrı coğrafyaların araya hiçbir mesafe koyamadığını net bir şekilde gösterdiğini dile getirerek, "Kesintisiz çok rahat bir diyalog kuruyor olabilmemiz bize şunu gösteriyor ki biz millet olarak nerede yaşıyorsak yaşayalım özümüzü muhafaza edebildiğimiz sürece varlığımızı devam ettireceğiz." dedi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu da buluşma kapsamında düzenleyecekleri çalıştayın Türkiye'de yaşayan Balkan göçmenleri ve Balkanlar'da yaşayanlar soydaşları için verimli olacağına inandığını kaydetti.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Genel Başkanı Erhan Pekkan ise buluşmanın amacının, Balkan ülkelerinde ana dili Türkçe olan topluluklar tarafından kurulan sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini artırmak ve ortak projelerle kaynaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Mutlu, Vali Canalp'e şilt takdim etti.

Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova ve Gagauz Özerk Yeri ile yurt içindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı buluşma, yarın düzenlenecek çalıştayla sona erecek.

Türkiye, Rumeli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:54 Kaynak: AA
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