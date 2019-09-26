Son Dakika Haberleri: Balkanlarda kaçak tütün pazarı: Yıllık 300 milyon euro vergi kayıp
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Balkanlarda kaçak tütün pazarı: Yıllık 300 milyon euro vergi kayıp

42 dakika önce

Balkan ülkelerinde artan sigara fiyatları tüketicileri kaçak sigara ve tütüne itti. Nüfusu 20 milyonu bulan eski Yugaslavya ülkelerinde yaklaşık 600 bin kişinin kaçak tütün ürünlerine yönelmesi bu devletlere yılda 306.7 milyon euro vergi kaybettirdi.

Balkanlarda kaçak tütün pazarı: Yıllık 300 milyon euro vergi kayıp, System.String[]

Balkan ülkelerinde artan sigara fiyatları tüketicileri kaçak sigara ve tütüne itti. Nüfusu 20 milyonu bulan eski Yugaslavya ülkelerinde yaklaşık 600 bin kişinin kaçak tütün ürünlerine yönelmesi bu devletlere yılda 306.7 milyon euro vergi kaybettirdi.


Zagreb Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasına göre "Her 10 sigara içicisinden 8'i ucuz fiyatlar sebebi ile kaçak tütün ve sigarayı tercih ettiğini" söyledi. Enstitü, araştırmaya katılan 21 bin kişinin 3'te ikilik kısmının pahalı hayat şartları sebebi ile yasal sigara almayı bıraktığını gösterdi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:30 
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