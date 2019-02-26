Balkanlarda Kadın Olmanın Zorlukları Trakya Üniversitesinde Konuşuldu

Trakya Üniversitesinde, "Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı" kapsamında, "Balkanlarda Kadın Olmanın Zorlukları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi" başlıklı panel düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde, "Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı" kapsamında, "Balkanlarda Kadın Olmanın Zorlukları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi" başlıklı panel düzenlendi.



Trakya Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliğinin iş birliğiyle Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının destekleriyle Balkan coğrafyasında yaşayan soydaş kadınların sorunlarına çözüm önerileri sunulması amacıyla "Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı" kapsamında, "Balkanlarda Kadın Olmanın Zorlukları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi" başlıklı panel düzenlendi. Panele, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun yanı sıra Türkiye ve Balkanların siyaset, akademi ve sivil toplum alanında önde gelen isimler katıldı.



Doç. Dr. Dilek Muz'un moderatörlüğünü gerçekleştirdiği oturuma konuşmacı olarak Yunanistan'dan Sevil Şerifoğlu ve Hülya Emin, Bosna Hersek'ten Sabiha Husic, Kosova'dan Refike Sulçevsi, Kuzey Makedonya'dan Semiha Saraç ve Tanju Bilaloğlu, Moldova'dan Alla Büük, Romanya'dan Türkan Bari ve Gülten Abdullah, Türkiye'den Zeynep Şentop Şahin ve Necla Koytak katıldı.



KADEM Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, KADEM olarak kadınların sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal hayata aktif katılımlarını sağlayarak, demokratik haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirerek; araştırma, inceleme ve yayın çalışmalarını teşvik etmeyi, yürütmeyi ve yaymayı amaçladıklarını belirterek, "Kadın ve Demokrasi Derneği 2013 yılında kurulmuştur. Kadınların aile içi ve sosyal rollerinin adalet prensibi esasında dengelenmesi adına kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasına katkı sağlayıcı çalışmalar yürütmektedir. Kadınların toplumsal hayatın tüm aşamalarında üretken bireyler olarak, insan hakları ve demokratik reformlarla ilgili çalışmalarını desteklemektedir. KADEM bu misyon doğrultusunda; kadınların ihtiyaç duyduğu alanlarda çeşitli eğitimler, seminerler, konferanslar düzenlemektedir. Düzenlediği 'Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi', 'Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi' ile hem ulusal hem de uluslararası çalışmalarda kadının toplumsal rol dağılımının adalet ekseninde düzenlenmesi gerekliliğini vurgulamakta ve bu hususta kamuoyu oluşturulmasını hedeflenmektedir. KADEM, yürüttüğü 'Sığınmacı Kadınlar Merkezi', 'Kadınlar Göç Yolunda', 'Geleceğe İş Başı' ve 'İnovasyonda Kadın' projeleri ile kadının toplum içerisinde desteklenmesine ve güçlendirilmesine katkı sunmaktadır" dedi.



Oturumda sonuç olarak; bölgedeki kadınların ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlardaki sorumluluk ve etkinliklerinin artmaya devam ettiği, Balkanlar'da aktif olarak faaliyet gösteren STK'lar sayesinde bu coğrafyadaki bireylerin yaşadıkları sorunlara çözümler bulunduğu ve yaşamlarının kolaylaştırılmaya çalışıldığı belirtildi. Ayrıca STK'lar arasındaki işbirliğinin artırılmasının önem taşıdığı ve bu noktada geleceğe yönelik işbirliği içinde program ve organizasyonların artırılması gerektiği ifade edildi. - EDİRNE

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