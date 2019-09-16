Son Dakika Haberleri: Balkanlarda Osmangazi fırtınası esti
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Balkanlarda Osmangazi fırtınası esti

20 dakika önce

Yetiştirdiği sporcularla önemli başarılara imza atan Osmangazi Belediyespor'un genç raketleri Bulgaristan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'na damga vurdu.

Balkanlarda Osmangazi fırtınası esti, System.String[]

Yetiştirdiği sporcularla önemli başarılara imza atan Osmangazi Belediyespor'un genç raketleri Bulgaristan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'na damga vurdu. Genç badmintoncular, Milli Takım'a 4 madalya kazandırdı.


Bulgaristan'ın Perushtıca şehrinde düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Kuzey Makedonya, Yunanistan, Romanya gibi ülkelerden toplam 56 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği şampiyonada Milli Takım adına ter döken Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketleri, şampiyonaya damga vurdu. Ferdi olarak müsabakada boy gösteren Veysel Taşdemir tek erkekler kategorisinde birinci, Emre Mutlu ise üçüncü oldu. Çift erkekler kategorisinde de mücadele eden Osmangazili badmintoncular, rakiplerini tek tek yenerek birincilik başarısı elde etti. Madalya coşkusu yaşayan genç raketler, ülkeyi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA

Bulgaristan, Osmangazi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
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