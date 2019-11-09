Balkanlardaki KOMEK eğitmenlerinden Başkan Altay'a ziyaret

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek şubelerinde çalışan eğitmenler Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.



Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın Balkanlardaki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak eğitmen olarak hizmet verecek kursiyerlere Konya'da eğitim veriliyor. Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek KOMEK'lerde güz döneminde çalışacak eğitmenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Konya olarak Balkanlarla yakın ilişkilerinin her daim devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Açmış olduğumuz meslek edindirme kursları oradaki kardeşlerimiz için faydalı oluyor. Buradaki kurs merkezlerimizde yaptığımız işi ilk elden görme fırsatı buldunuz. Hepinize başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.



KOMEK, Balkanlarda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Prizren Belediyesi ve yerel STK'lar paydaşlığında giyim-mefruşat, gelenekli el sanatları kursları ile Türk-İslam kültürünü yaşatmak adına ney ve hat kursları veriyor. Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek'ten gelen KOMEK öğretmenlerinin eğitimi programı 15 Kasım'da kadar Konya'da devam edecek. KOMEK, Balkanlarda faaliyete girdiği 2007 yılından bugüne kadar toplam 10 bin 500 kişiye eğitim verdi. - KONYA