Son Dakika Haberleri: Balkanlardaki Türk çocukları için Türkçe Öğreten Eğiticilerin Eğitimi
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Balkanlardaki Türk çocukları için Türkçe Öğreten Eğiticilerin Eğitimi

1 saat önce

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde başlatılan Balkanlardaki Türk çocuklarına yönelik Türkçe Öğreten Eğiticilerin Eğitimi devam ediyor.

Balkanlardaki Türk çocukları için Türkçe Öğreten Eğiticilerin Eğitimi, System.String[]

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde başlatılan Balkanlardaki Türk çocuklarına yönelik Türkçe Öğreten Eğiticilerin Eğitimi devam ediyor.


Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursa; Yunanistan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve KKTC'den gelen 86 eğitimci katılıyor. Eğitimler, yurt dışında yaşayan Türkler ve akraba topluluklarına yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görevli öğretmen ve Türkçe eğiticilerinin; mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, Türkçe öğretimi yapılan derslerdeki yeni yaklaşım, yöntem ve teknikler konusunda mesleki yeterliklerinin artırılması ile yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla imzalanan protokol kapsamında düzenleniyor.


Milli Eğitim Bakanlığı'nın tecrübelerinin, yurt dışındaki öğretmen ve Türkçe eğiticilerine katkı sağlamak amacıyla kullanılacağını belirten Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Yurt dışında çocuklarımızı eğiten öğretmenleri, Eskişehir'de ağırlayarak eğitime alıyoruz. Eğiticileri eğitenlerin de; oradaki Türk çocukları için, Türkçemizin geliştirilmesi noktasında katkı vereceklerine ve bu katkının yeni ve daha etkili öğretim yöntemleri ile hizmete gireceğine inanıyoruz" dedi.


Eğitim kapsamında; Türkçe öğretimine genel bakış, Türkçe öğretimi, yöntem ve teknikler konularında bilgi verilecek ve gezi gözlem etkinlikleri gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:21 Kaynak: İHA
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