Son Dakika Haberleri: Balkanlardan 3 madalya ile döndüler
Son Dakika Spor Haber

Balkanlardan 3 madalya ile döndüler

2 saat önce

Antalyaspor triatlon takımı Balkan Şampiyonasından iki gümüş, bir bronz madalya ile döndü.

Balkanlardan 3 madalya ile döndüler, System.String[]
Antalyaspor triatlon takımı Balkan Şampiyonasından iki gümüş, bir bronz madalya ile döndü.

Antalyaspor triatlon takımı dolu dolu geçirdiği 2019 yılına bir başarı daha ekledi. Balkan Şampiyonası'na katılan Antalyaspor triatlon takımı sporcuları, milli takım formasını giymenin gururunu yaşadı. Talya Bitkisel Ürünler'in desteğiyle bu sene birçok başarıya imza atan kırmızı beyazlı ekip, Balkan Şampiyonası ile madalya serisine bir yenisini daha ekleyerek bu sene gittiği hiç bir yarıştan eli boş dönmeme serisini sürdürdü.

İstanbul'da Milli Takım'ı Bahadır Tama, Hediye Tama, Ayhan Tama ve Mehmet Zahit Pişirici temsil etti. Kartal Dragos Sahil'de başlayan yarışta sporcular önce 750 metre yüzdü. Ardından sporcular 20 kilometre bisiklete binerek en sonunda 5 kilometrelik koşu ile yarışı tamamladı. Antalyaspor'dan Bahadır Tama 30-34 yaş erkekler grubunda Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Hediye Tama 55-59 yaş kadınlar grubunda Balkan üçüncüsü olarak bronz, Ayhan Tama ise 60-64 yaş erkekler grubunda Balkan ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Mehmet Zahit Pişirici ise yarışı başarılı bir şekilde tamamladı. - ANTALYA
Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ın ilaç sözü verdiği O' baba mutluluktan ağladı
Türkiye Basketbol Federasyonu ile Total Oil sponsorluk anlaşması imzaladı Botoks yaptırdı: Gözünden oluyordu MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:11:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkanlardan 3 madalya ile döndüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]