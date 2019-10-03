Balkanlardan diş tedavisi için Tekirdağ'a geliyorlar

Balkan ülkelerinden diş rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'ye gelen çok sayıda hasta, şifayı Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde buluyor.

Sağlık Bakanlığınca bölgede daha iyi hizmet verilebilmesinin yanı sıra sağlık turizminin canlandırılması amacıyla 2015 yılında kurulan hastane, hem bölge halkına hem de Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Kosova'dan gelen hastalara şifa dağıtıyor.

Başhekim Halim Doğrusöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında büyük aşama katettiğini, bunun sağlık turizmini de ciddi anlamda harekete geçirdiğini söyledi.

Hastanenin komşu illere de hizmet verdiğini, son dönemde yurt dışından hastaların gelmeye başladığını ifade eden Doğrusöz, "Çevremizdeki illerin yanı sıra özellikle komşumuz olan Bulgaristan ve Yunanistan'tan, ayrıca Kosova ve Makedonya'dan hastalar bize ulaşmaya başladı." dedi.

Doğrusöz, hastanenin alanında uzman diş hekimleri ile geniş bir kitleye hizmet verdiğine işaret etti.

Sağlık hizmetleri konusunda çok güzel politikalar uygulandığını, bunun da meyvesinin alındığını vurgulayan Doğrusöz, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda sağlık turizmini daha aktif konuma getirmek için 64'üncü kurum olarak akredite olduk. Bu bağlamda Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizi daha aktif hale getirmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığımız uyguladığı politikalar ile sağlık hizmetlerinde dünya standardını yakaladı. Birçok konuda çok sayıda ülke ile yarışabilecek her türlü teknik donanıma sahibiz. Balkanlardan yılda yaklaşık 200 kişi diş tedavisi için Tekirdağ'a geliyor."

"Arkadaş tavsiyesiyle gelmiştim, gerçekten çok haklıymış"

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan diş tedavisi için Türkiye'ye gelen 58 yaşındaki Violata Galeva da Türk doktorların ilgisinden çok memnun olduğunu anlattı.

Tekirdağ'da kendisiyle yakından ilgilenildiğini aktaran Galeva, şöyle konuştu:

"Dişlerimde dört yıldır problem vardı, Bulgaristan'da çözüm bulamadık. Arkadaşımın tavsiyesiyle Tekirdağ'a geldim. Türkiye'de tıp çok ilerlemiş durumda, çok memnun kaldım. Arkadaş tavsiyesi üzerine buraya gelmiştim, gerçekten çok haklıymış."

Diş hekimi Erkan Şimşek ise yabancı hastaların ağırlıklı olarak Balkanlardan geldiğini ve genellikle protez diş tedavisi yaptıklarını dile getirdi.

Hastaların Türkiye'den çok memnun ayrıldığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'dan hastamız, diş kaybı şikayetiyle geldi. İki implant, daha sonra 6 metal destekli porselen kron yaptık. Çok memnun kaldı. İyileşme başlığı takacağız. Daha sonra protezlerini takmaya başlayacağız. Balkanlardaki diğer hastaları da buraya bekliyoruz."